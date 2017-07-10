وائل كفوري يغني بدون مايكروفون في مهرجان طرابلس

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لم يكن ختام مهرجانات طرابلس الدولية، شمال لبنان، مجرّد سهرة فنية صاخبة، بل تحوّلت إلى زلزال من الفرح والغناء مع النجم اللبناني وائل كفوري الذي سمع دقاّت قلوب الجماهير المحتشدة على المدرجّات، فبادلهم بالمثل ونزع المايكروفون ليغني لهم مباشر من دونه. وهذا كان إشارة إلى مدى قربه من كل واحد منهم .

كفوري استقبل بحفاوة ومحبة يكنّها له اهالي مدينة طرابلس. وقف وغنى أجمل أغنياته مشاركاً الجمهور أجزاء منها، فما أن يبدأ بمطلع الأغنية حتى يكملوا بقيتها!

الحفل رغم الحشود الكبيرة تميّز بالتنظيم العالي، فقد فتحت الأبواب قبل ساعة ونصف لتسهيل دخول الجماهير، وصعد كفوري على المسرح بالوقت المحدد دون أي تأخير، وهو يُعرف عنه الالتزام واحترام جمهوره.

وعلى وقع المفرقعات النارية، وأغنية “تعلى وتتعمرّ يا دار” رفعت الجماهير الأعلام اللبنانية وصعدت السيدة سليمة ريفي إلى المسرح لتحيي كفوري ويعلن عن ختام المهرجانات التي أدخلت الفرح والبهجة إلى قلوب أهالي طرابلس، وكرّست مدينة طرابلس للعام الثاني مدينة للحياة والحبّ والتعايش المشترك .

يذكر أن تنظيم المهرجانات من توقيع شركة DOUBLE8 PRODUCTION لصاحبها ميشال حايك والذي حرص على التواجد والإشراف على كافة التفاصيل.