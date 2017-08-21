والد حلا “محمد الترك” يكذب نفسه ويغضب أحلام ويهدد بلاتنيوم

قال المنتج البحريني “محمد الترك” أن طفلته من الفنانة المغربية “دنيا بطمة”، عوضته عن الحرمان الذي عاشه عقب ابتعاد أطفاله عنه، على خلفية حكم المحكمة القاضي بتمكين والدتهم من حق الحضانة.

وعبر “الترك” عن سعادته للشبه الذي يجمع بين طفلته “غزل” وأولاده من الزوجة الأولى، مشيرًا إلى أن يوم لقائهم سيأتي دون شك، وأنه سيجتمع مع جميع أولاده وتعود الأمور إلى أفضل مما كانت عليه، خاصة وأنه يتواصل معهم حالياً، وخاصة مع ابنته “حلا” التي أكد أن علاقته بها جيدة للغاية وأنه دائم التواصل معها.

في نفس السياق، نفى “الترك” في حديث صحفي على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد مؤخراً بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، لإطلاق فيديو كليب “ارقص” للفنانة “بطمة”، أن يكون قد تبرأ من ابنته “حلا”، وقال: “ما أدري مين كذب الكذبة وصدقها.. ما في أب يقدر يتبرأ من ابنته.. وهي قطعة منه.. إنها ابنتي.. ولما طلعت بالفيديو وأنا في لحظة غضب عاتبت حلا ولم أتبرأ منها، علاقتي بابنتي جيدة ونحن على تواصل دائم واللي طلع الكذبة ممكن تسألوه.”

المثير في حديث “الترك” أنه كذب نفسه، ونفى ما جاء على لسانه سابقاً، عبر فيديو (لايف)، كان قد تحدث فيه بغضب عن ابنته “حلا”، عقب مهاجمتها له ولزوجته “دنيا بطمة” خلال ظهورها بأحد البرامج التلفزيونية، وكان “الترك” قد قال في الفيديو الذي لا زال موثقاً على موقع “اليوتيوب”: “عيلتي فكوني منها، أنا ما عندي عائلة، أنا عندي أب وأخت وزوجة وعندي بنت وعندي ولدين، غير هذا الكلام ما أبغا اسمعه”، وهو الفيديو الذي تناقلته وسائل إعلام مختلفة تحت عنوان “محمد الترك يتبرأ من ابنته حلا”، دون أن يخرج لينفي بفيديو أو تصريح صحفي.

وفي سياق متصل، تشبث “الترك” بحق الولاية على أولاده، مشيراً إلى أن والدتهم لها حق الحضانة فقط، “أنا لا زالت ولي أمرهم”، مضيفاً أن تعاقد ابنته “حلا” مع شركة بلاتنيوم مستحيل.

وقال في هذا الشأن “إن الساحة مفتوحة أمامها إن أرادت الانخراط مع شركة بلاتنيوم، إلا أنه فور إصدار أي عمل لها مع الشركة سوف أتابعهم قانونياً باعتبار العقد الذي يربط حلا بشركة الترك برودكش.”

“محمد الترك” وخلال لقاءاته الصحفية بالمغرب، عبر عن سعادته بحياته مع زوجته “دنيا بطمة”، وأن علاقة الحب العميقة التي تجمعهما أكبر من الوصف، كما وصفها بــ “الملكة”، وهو الوصف الذي رأى كثيرون أنه قد يغضب الفنانة الإماراتية “أحلام” التي دعمت “بطمة” خلال مشاركتها ببرنامج “آراب آيدول”، خاصة وأن كلامه تزامن والاستقبال الخاص الذي خصص للفنانة “بطمة” من طرف عشاقها بالمغرب الذين حرصوا على إلباسها التاج والاحتفاء بها على الطريقة المغربية، جعل البعض يسألهم مازحاً: “ألم تخافوا من غضب أحلام التي لا تقبل أن يشاركها أحد لقب الملكة؟”