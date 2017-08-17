والد سعد لمجرد يرد بدبلوماسية على منتقدي ابنه

بالرغم من أن كفة التهاني والاحتفاء غلبت على تعليقات العديد من الفنانين المغاربة والعرب، عقب طرح جديده الفني، فإن البعض اختار انتقاد “النجاح السريع” لأغنية الفنان “سعد لمجرد” Let go لدرجة بلغت حداً كبيراً من “الغرابة.”

“سعد” الذي اختار التزام الصمت تجاه من يهاجمه، منذ نجاح أغنيته الشهيرة “أنت باغيا واحد”، لم يسلم من انتقادات مباشرة وأخرى غير مباشرة من طرف فنانين مغاربة، الذين غالباً ما يتساءلون عن سر هذا الحب والإعجاب الذي يحظى به صاحب أغنية “أنت معلم” من طرف عشاقه داخل وخارج المغرب، مع أن أغانيه تحمل الكثير من البساطة على مستوى الكلمة خاصة، بل هناك أغاني طرحت وخصص لها أصحابها الملايين من أجل الدعاية ومع ذلك لم تحظ بأي نجاح يذكر.

الهجوم على “لمجرد” دفع جمهوره إلى إعلان الغضب على صفحات عدد من الفنانين، وصل إلى حد السب والشتم، ونقلته العديد من المواقع الإلكترونية المغربية، الأمر الذي دفع والده الفنان “البشير عبدو” إلى نشر تدوينة برأ من خلالها نفسه وزوجته وابنه من أي “سوء فهم” أو “خلط”، مشيراً إلى أن علاقة ابنه بباقي الفنانين هي علاقة جيدة وهم أصدقاء لابنه وليس هناك سبب يدفعهم لخلق “عداوة” مجانية بينهم، كما تقدم بالشكر إلى كل من ساند ابنه ودعمه حيث كتب: “السلام عليكم أحباءنا في كل مكان باسمي ونيابة عن زوجتي وولدي سعد المجرد أوجه كلامي لكل الفنانين الشباب الذين هم في نفس الوقت أصدقاء سعد وأصدقائنا بطبيعة الحال أقول لهم جميعاً بأن بعض الاستفزازات التي تكتب في بعض المواقع الإلكترونية والتي لا تخلق إلا العداوة بينكم ليست بتاتاً على لسان أخوكم سعد ولا على لساننا، كل مطرب أو مطربة في المغرب أو في الوطن العربي ككل له عشاقه وأحبابه والأهم من ذلك والهدف هو التضامن ‏والنهوض بالفن الموسيقي الغنائي وفي نفس الوقت أقدم شكري الجزيل لعشاق سعد الذين يساهمون في الرفع من معنوياته بتشجيعهم وإعجابهم بكل جديد يقدمه دائماً حفظكم الله ورعاكم.”

يذكر أن الكثيرين اعتبروا اعتقال “سعد لمجرد” بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية، بداية نهايته الفنية، لكن عودته من خلال فيديو كليب أغنيته الجديدة فند تلك القراءات، بعد أن حققت أغنيته نسبة مشاهدة عالية بلغت أكثر من 28 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.