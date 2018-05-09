تعرفي على قائمة من وجبات إفطار سريعة ولذيذة في رمضان

أحيانا لا يكون للمرأة الوقت الكافي ولا الجهد لتحضير العديد من الأطباق في شهر رمضان الفضيل، وبالتالي تنويع مائدة الإفطار بما لذ وطاب، خاصة إذا كانت تنوي تحضير كمية من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين أو عابري السبيل، وحتى لا تحتاجي إلى وقت طويل وأنت صائمة، نطلعك على قائمة من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكن اختيار منها ما تحتاجين للإفطار داخل وخارج المنزل، خاصة إذا قررت أن يكون إفطارك خارج المنزل أي على شاطئ البحر أو بين أحضان هواء نقي ومنعش وسط غابة جميلة.

تعرفي على قائمة من وجبات إفطار سريعة في رمضان، لتجديد أفكارك وتنويع خياراتك في الطبخ..

أكيد أن للكبدة الإسكندراني طعم خاص حيث توضع في ساندوتشات، أو تقدم مع المكرونة البيضاء المفلفلة، أما على مائدة الإفطار في المنزل، تقدم مع الطحينة والثومية والمخلل.

ينصح بتحضير الفتة التي تعتبر وجبة متكاملة ومغذية، حتى وإن كان الضيوف عددهم معتبرا، ويمكنك الشروع في سلق اللحم وإعداد الأرز والصلصة، وبالموازة مع ذلك قومي بتقطيع الخبز، ويمكن تناول الفتة كذلك مع الشوربة والسلطة الخضراء أو سلطة الزبادي.

لا تترددي في تحضير الفراخ المشوية مع البطاطس، حيث بعد تقطيع الفراخ تتبل وتحفظ في الثلاجة، ويوضع فوقها شرائح البطاطا وشرائح البصل والطماطم ثم تدخل الفرن، وفي الأخير توزع مع أرغفة الخبز الشامي الطازجة، ويمكن تناولها مع الثومية وعصير قمر الدين.

اختاري طبق مكرونة بولونيز، لأنه رائع وسهل التحضير، حيث يتم إعداد العصاج وإضافة الصلصة ومن ثم التوجه نحو سلق المكرونة مع إضافة البسلة والجزر لصلصة البولونيز، ويمكن تقديمها مع السلطة الخضراء والطحينة وشوربة البصل لعائلتك وضيوفك في المنزل.

يمكن تحضير الحواشي في وقت قياسي لا يتعدى النصف ساعة، حيث يتم دهن أرغفة اللحم من الخارج بالزيت أو الزبدة وتدخل الفرن لتنضج، وتقدم مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والبطاطس المحمرة.

ومن الخيارات نذكر طبق الكبسة السعودي المتكون من الأرز والدجاج أو اللحم، بالنظر إلى نكهته المميزة المشبعة بالتوابل، ويمكن أن تقدم في المنزل مع صوص الطماطم المميز والشوربة وسلطة الحمص.

يمكن التنويع في الوجبات الخفيفة بالاعتماد على الطبخة التقليدية، التي تحضر من الكوسة أو البسلة أو البامية مع اللحم والأرز بالشعرية، وتقدم مع سلطة خضراء وشوربة اللحم بلسان العصفور.