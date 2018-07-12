أفضل وجبات الإفطار الصحية التي تناسب فصل الصيف شديد الحرارة

عادة ما نمتنع عن تناول وجبة الإفطار الضرورية بسبب حرارة فصل الصيف، ولكن في ظل وجود وجبات خفيفة وسهلة التحضير، من شأنها أن تخفف عليك لفح حرارة الصيف وتفتح شهيتك، وبالتالي تستمدين منها الطاقة اللازمة التي يحتاجها الجسم قبل تناول وجبة الغداء، تعرفي على قائمة من الأطعمة والوجبات الصحية المناسبة لفصل الصيف..

تحضير شوفان بالفواكه:

المقادير:

½ كوب شوفان جاف

1كوب حليب

بذور شيا “حسب الرغبة”

فواكه طازجة من انتقائك

طريقة التحضير:

من الأفضل نقع الشوفان في الحليب وبذور الشيا ليلة كاملة، ويحتفظ به داخل الثلاجة إلى غاية الصباح، وفي كل عملية استعمال يضاف إليه طمية من الفواكه الطازجة ويقدم كوجبة إفطار صحية ومغذية تجعلك تفطرين رغم حرارة الطقس التي تقلل من شهيتك.

توست بالزبادي والفواكه:

المقادير:

1شريحة توست بالحبوب الكاملة

½ كوب زبادي

فواكه طازجة

طريقة التحضير:

عملية تحضيره سهلة جدا، حيث يكفي وضع الزبادي على التوست مع إضافة قطع الفواكه في الأخير.

حبوب إفطار بالفواكه:

المقادير:

½ كوب فواكه طازجة حسب اختيارك

2 ملاعق صغيرة مكسرات

1كوب حليب خالي الدسم

¾ “100 جم” حبوب إفطار دون سكر

طريقة التحضير:

تمزج المفادير مع بعضها مع ضرورة تقليبها، ثم تقدم على طاولة الإفطار.

توست بجبن الماعز والقرفة:

المقادير:

1شريحة توست بالحبوب الكاملة

½ كوب جبن ماعز أو أي نوع جبنرشة قرفة

فواكه مقطعة حسب ذوقك

طريقة التحضير:

في أول خطوة يوضع الجبن على التوست، ثم يضاف له كل من القرفة والفواكه.

سموثي البطيخ والنعناع:

المقادير:

1 ثمرة خيار مقطعة

½ كوب بطيخ

1ملعقة كبيرة نعناع

1ملعقة صغيرة زيت جوز هند

½ كوب حليب

½ كوب ثلج

طريقة التحضير:

تسكب جميع المكونات في الخلاط، وتضرب إلى غاية الحصول على القوام المفضل للسموثي حسب ذوقك.

مافن البيض بالخضروات:

المقادير:

4 بيضات كبيرة الحجم

¼ كوب حليب

1كوب خضروات متنوعة من اختيارك

رشة ملح وفلفل

طريقة التحضير:

في البداية يمزج البيض مع الحليب مع إضافة الملح والفلفل والخضروات.

وبعد ذلك تسكب كمية كافية في كل فتحة في صينية المافن، ثم تدخل الفرن لتنضج لمدة ⅓ ساعة.

زبادي بالقرفة والفواكه:

المقادير:

رشة قرفة

علبة زبادي

½ كوب فواكه

طريقة التحضير:

تسكب القرفة والفواكه على الزبادي، بعد ذلك يمكنك تناول وجبة سهلة التحضير تعد مصدر حقيقي للطاقة وفوق ذلك تخفف عليك لفح الحرارة.