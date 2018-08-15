بالفيديو: محمد رمضان يشرح وجهة نظره في أغنية “الملك” ويؤكد “لست مغرورا”

خرج الفنان محمد رمضان على برنامج “الراديو بيضحك” والذي يذاع على راديو “9090” ليوضح لجمهوره العديد من النقاط المثارة حول أعماله الفنية بصفة عامة وعن أغنياته الأخيرة على وجه الخصوص. وخلال الحوار كان التركيز الأكبر على أغنية “الملك” الأخيرة. فقد اتهمه العديد من الجمهور وكذلك الفنانين بالتباهي والغرور.

على أية حال فقد نفى رمضان عن نفسه لهذه التهمة تماما، وكالمعتاد برر الكليب بأنه يحب مشاركة جمهوره بالأشياء التي تدخل عليه البهجة والسرور، وقد أكد أن السيارات التي ظهرت في كليبه الأخير هي ملكية خاصة له، أما الحيوانات والأسود فهي ملكا لعائلة الحلو.

وهناك تبرير آخر حصل على نصيب وافر من وقت الحوار، حيث أكد رمضان أن نسبة المشاهدة الخرافية لأغانيه تعتبر دافعا يشجعه لعمل المزيد من هذه الأغاني، وقد ضرب المثل بأغنية ” نمبر ون” والتي حققت نسبة مشاهدة عالية جدا.

وأكد رمضان أن أغنية “الملك” تفوقت على أغنيته الأولى “نمبر ون” مما يؤكد وجهة نظره.