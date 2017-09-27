وجه أنثوي جديد يشارك زياد برجي “بالغلط”

فيلم “بالغلط”، الذي انطلقت مشاهد تصويره مؤخراً، من بطولة الفنان اللبناني زياد برجي وإخراج سيف الشيخ نجيب وكتابة رافي وهبه، وإنتاج شركة “فالكون فيلمز” بإدارة المنتج المنفذ رائد سنان، يضمُّ وجهاً أنثوياً جديداً.

وبعد فترة من “الكاستينغ” امتدّت لعدّة شهور تمّ خلالها تجربة عدّة خيارات، وقع أخيراً اختيار الشركة على الوجه الجديد “ساندي فرح حكيم” لتكون إحدى أبطال الفيلم إلى جانب زياد برجي.

فشركة “فالكون فيلمز” عوّدت جمهورها على تقديم الوجوه الجديدة في كل أفلامها وكانت “دوجا حجازي” في فيلم “بغمضة عين” مثال على ذلك، ها هي اليوم تعيد الكرّة وتطلق ساندي فرح حكيم وجهاً جديداً في السينما اللبنانيّة.

من هي ساندي فرح حكيم؟

هي فتاة لبنانيّة درست إدارة الأعمال ولكنها اختارت الإعلام مجالاً لها منذ البداية، عملت كمذيعة ربط فقرات في تلفزيون المستقبل بين عامي 2005 و2009 ، انضمّت بعدها إلى قناتي LBC وRotana عام 2015 لتقدّم برنامجي Catwalk وRunway كما شاركت ساندي في الكثير من الإعلانات التلفزيونيّة والصور الدعائيّة منذ عمر الست سنوات.

الممثلون

“بالغلط” من إخراج المبدع سيف الشيخ نجيب، كتابة رافي وهبه ويشارك فيه إلى جانب زياد برجي الممثلون: دانا حلبي، ساندي حكيم، وسام سعد، عباس جعفر، ماهر حدّاد، ميرنا مكرزل، علي منيمنة، وسلطان ديب.

وتجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالغلط” من المقرر طرحه في صالات السينما خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وتحديداً يوم 21 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل وسط حملة دعائية مبتكرة ستفاجئ بها شركة “فالكون فيلمز” الجمهور اللبناني.