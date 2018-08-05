وحدك في المنزل ..لا تتوقف عن الغناء

وأخيرًا انتهى الانتظار… يخرج أبويك لمدة يوم أو يومين ، وأنت وحدك في المنزل. يمكننا أن نفهم أن بعضا من الناس لا يعرفون ماذا يفعلون عندما يكونون بمفردهم. لا يوجد ما يدعو للقلق حول هذا الموضوع. سوف نساعدك. قضاء بعض الوقت مع أنفسنا هو واحد من أفضل الأشياء في العالم. مع عدم وجود أي شخص حولك، يمكنك أن تكون نفسك تماما وتضحك على نفسك وتلعب وتفعل كل تلك الأشياء المضحكة التي قد لا تفعلها أبدًا عند وجود شخص ما.

ومع ذلك ، فإن قراءتك للسطور التالية ستجعلك متأكدا تماما من أنك قد مرت بالكثير من هذه الأشياء في ذهنك ، ولكنك لم تجد أي شيء جيد يمكنك القيام به عندما تكون بمفردك في المنزل. لا يعرف كل منا فن الاستفادة القصوى من هذا الوقت. لذلك ، هنا سوف نشارك معك أشياء ممتعة تحب أن تفعلها عندما تكون وحدك في المنزل .

استمتع بحفلتك الخاصة: الآن عندما تكون بمفردك في المنزل، أنت حر في أن تغني بصوت عالي قائمة التشغيل المفضلة لديك. دع المواهب الخفية تخرج منك. الرقص أو الغناء قدر ما تستطيع. من يدري ، ربما هذه الجلسات القليلة من الغناء يمكن أن تلد بيونسيه المقبل أو جاستين بيبر؟ معظمنا من المغنين الفقراء في الحمام. وربما لا أحد يتمتع بالغناء. في بعض الحالات ، وتكون الحالة سيئة للغاية بحيث لا يسمح لنا أفراد عائلتنا حتى بغناء أغنية واحدة عندما يكونون في المنزل. لذا إذا كنت تستطيع أن تتصل باصدقاءك وتقيم حفلة غنائية فلا تتأخر ولا تتوقف عن الغناء، فأنت لست وحدك.

احصل على نظرة المشاهير المفضلة لديك: هذا في الواقع أفضل شيء يجب القيام به عندما لا يكون أحد في المنزل. هذه الصور المذهلة لك ستؤثر على صورتك بالتأكيد. الحصول على نظرة المشاهير هو شيء نرغب جميعا في تجربته مرة واحدة على الأقل في حياتنا. ضع بعض الماكياج ، وارتدي ملابس رائعة ، وقم بتجميع الكثير من الأشياء ، واسمح لالتقاط صورك بالتعبير عن المرح الذي كان لديك. ومن المؤكد أن أصدقائك سيغارون من مظهر ريهانا أو مادونا.

الالعاب الالكترونية والفيديو: إذا كنت مهووسًا بالألعاب ، فلا يبدو أن هناك شيئًا أكثر ميلاً إلى المغامرة من لعب Counter Strike أو Overwatch ، فهذا هو الوقت الذي ستحبه بالتأكيد. كونك في المنزل لوحدك هو أفضل وقت للعب ألعاب الفيديو. لن يكون هناك أحد لتوبيخك للعب الألعاب لساعات طويلة. يمكنك أيضًا تنزيل أحدث الألعاب من الويب على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو جهاز Mac أو الهاتف الذكي. يمكنك أيضًا أن تعيش حلم طفولتك في استكشاف مجموعة ألعاب الفيديو المفضلة لأخيك. من الواضح ، في حضوره ، أنك لن تحصل على فرصة للقيام بذلك.

الاسترخاء: هذه هي اللحظة المناسبة ..حتى تحصل عليه تمامًا. إذا كنت من أولئك الذين يحبون النوم لساعات. أنت لا تهتم بما يدور في العالم ولا يمكنك حتى تحمل شخص يزعجك وأنت نائم. كل ما تريده هو بطانية دافئة ووسادة ناعمة ، ثم تضيع في عالم أحلامك الجميلة. فابدا في الاسترخاء ، في الواقع ، كل هذا يبدو مسليا. لذا ، فأنت تعرف الآن ماذا تفعل عندما يخرج والداك في المرة القادمة. (ولكن ملاحظة وتحذير:: كن على الجانب الآمن ولا تفعل أي شيء خطير) واذا كان لديك افكار أخرى رائعة فاسمح لنا أن نعرف وشاركنا بتعليقاتك؛؛؛؛