ورشة عمل بالتعاون بين “لوياك” و”الإسكوا” لتعزيز مشاركة الشباب في اتخاذ القرار

نظمت لوياك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا ” ورشة العمل الوطنية حول تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وآليات اتخاذ القرار وذلك في حديقة الشهيد “قاعة كبار الشخصيات ”

استمرت الورشة ثلاثة أيام من 9 صباحاً وحتي 3 عصراً. حيث ينقسم اليوم الواحد إلي أربع جلسات تدريبية ، وأعقبها توزيع شهادات على المشاركين.

وأكدت مسؤلة التنمية الاجتماعية في “الإسكوا” نعيم المتوكل أن البرنامج يسعي إلي إشراك ما لا يزيد عن 20 مشاركاً من القيادات الشبابية.

وأوضحت أن الورشة اعتمدت على أسلوب الحوار بين المدرب والمشاركين من جهة وبين المشاركين وأنفسهم من جهة أخري بعيداً عن أنماط التلقين بالإضافة إلى حلقات نقاشية وتدريبات عملية لتطبيق بعض المهارات المكتسبة من البرنامج واعتماد أسلوب لعب الأدوار بين القيادات الشبابية والجهات الحكومية لتعزيز الثقة والحوار.

وأشارت المتوكل إلي ضرورة إشراك المتدربين في تقويم البرنامج لمعرفة مدى تحقيقه لأهدافه والأخذ بمقترحاتهم في تعديل المنهج ليصبح أكثر ملائمة واعتماد أساليب تقييم عملية لقياس مدى اكتساب المشاركين للمعرفة والمهارات.

من جانبها شكرت عضو مجلس إدارة لوياك “فتوح الدلالى لجنة الإسكوا على دورها الرائد في تقديم ورش عمل تعزز استثمار طاقات الشباب وتوجهها توجيهاً مثمراً.

وأكدت الدلالي على ضرورة الاستفادة من هذه الطاقات وتفعيل دورها في صنع القرار لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتكاملة في دولة الكويت.

يذكر أن الإسكوا لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنسّق أنشطتها مع الإدارات والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة، ومع الوكالات والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، على غرار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.