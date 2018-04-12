وسائل تخلصك من الخوف والقلق من الولادة

الولادة من الأمور التي تؤثر كثيراً على نفسية كل امرأة، وقد تصلين إلى المستشفى وأنت متوترة مما يصعّب عملية الولادة، لذلك سنقدّم لك بعض الطرق التي ستساعدك على الاستعداد النفسي للولادة:

طرق الاستعداد النفسي

– إذا كنت خائفة، ننصحك بألا تردّدي العبارات المرتبطة بالخوف والقلق، بل قومي بتخيّل كيف ستكون ملامح مولودك عند الولادة فهذا الأمر سينسيك كلّ شيء ويجعلك تريدين الولادة بفارغ الصبر.

– إذا كان لديك أطفال آخرين، قومي بالتحدّث معهم عن اختيار اسم المولود الجديد وحاولي أن تبتعدي عن التوتّر من خلال قضاء بعض الأوقات الترفيهية معهم.

– يمكن أن تجلسي مع والدتك أو صديقاتك اللواتي ولدن من قبل، لتستمعي منهن عن جمال اللحظة حين تلدين طفلك وتحتضينه بين يديك ولو كانت الأوجاع التي تسبق ذلك أليمة.

– قومي بتجهيز حقيبة خاصة لك ولمولودك من خلال تحضير الملابس المناسبة له. وننصحك أن تحضري الملابس مع بداية الشهر التاسع كي لا تتفاجئي بالولادة المبكرة.

– يمكنك أن تتحضري للولادة من خلال ممارستك بعض التمارين الرياضية الخاصة بالولادة. لكن لا تمارسي هذه التمارين من دون استشارة طبيبك المختصّ.

– احرصي على إزالة الشعر الزائد من الجسم بشكل روتيني ويومي خلال الشهر الأخير من الحمل، فلا تعرفي متى يفاجئك طفلك بالخروج.

– لا تتعبي نفسك بالأعمال المنزلية، كي لا تصابي بالإرهاق لأنّ ذلك قد يؤثر على عملية الطلق.