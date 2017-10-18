وسائل تخلصك من علامات تمدد الجلد

تعتبر مشكلة التخلص من علامات التمدد التي تظهر على الجلد أمر يشغل بال الكثير من السيدات خلال الفترة الحالية.

أغلب النساء تعانين من ظهور علامات التمدد على الفخذين والأرداف خلال فترة البلوغ، بينما تعاني 90% من النساء من ظهور علامات التمدد خلال فترة الحمل.

على الرغم من ذلك، فإن البلوغ والحمل ليسا هما الأسباب الوحيدة لظهور علامات التمدد.

فتظهر علامات التمدد نتيجة تغير الوزن ما بين الزيادة والنقصان، أو نتيجة بعض العوامل الوراثية أو نتيجة التوتر والضغط العصبي.

ولقد أوضحت مديرة قسم مستحضرات العناية بالبشرة في شركة (علي عبدالوهاب المطوع) فؤادة يونس: أن منتج (Bio-Oil) وهو المصنوع من فيتامين “أ” و “هـ” وزيوت زهرة الاذريون، الخزامى، ونبات اكليل الجبل وزيت البابونج، إضافة الى المكون الفريد له وهو زيت البرسيلين منتجاً مناسباً لهذه المشكلة.

وبينت أن الحمل يعد السبب الرئيسي لعلامات تمدد البشرة عند النساء، فيما تظهر هذه العلامات لدى الرجال نتيجة زيادة أو نقصان الوزن ورفع الاثقال، لافتة إلى أنه ينصح باستخدام (Bio-Oil) للذين يريدون المحافظة على اللياقة ومظهر الجسم من دون علامات التمدد.

إن الحفاظ على ترطيب البشرة أمر أساسي لتقليل ظهور علامات التمدد وتجنب ظهورها مرة أخرى. لذا احرصي على ترطيب بشرة الوجه والجسم بشكل يومي مع التركيز على أماكن ظهور علامات التمدد.

كما أشارت فؤادة إلى أن السوق الكويتي يمتاز بالمنافسة الكبيرة في مجال منتجات العناية بالبشرة وذلك بسبب تعدد الخيارات من أسماء تجارية وتركيبات مختلفة، إلا أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين على مستوى عال من العلم والمعرفة بما يمكنهم اختيار المنتج الأفضل لهم.

وذكرت يونس أن زيت (Bio-Oil) حاصل على جوائز دولية في 17 بلداً باعتباره أفضل منتج لعلاج الندوب وتمدد البشرة، وأفضل منتج لعلاج علامات الحمل، وأفضل منتج للعناية بالبشرة، حيث أثبت فعاليته في تقليص ظهور علامات تمدد البشرة والندوب عند النساء والرجال على حد سواء، لافتة إلى أنه ينصح باستخدامه قبل وبعد ممارسة الرياضة وحتى بعد كل استحمام للحصول على أفضل النتائج.

جاء هذا التصريح خلال إقامة الدورة الثالثة من معرض الصحة والرشاقة والجمال الذي تنظمه شركة (أكسبو – تـاج) للمعارض والمؤتمرات في مجمع “الأفنيوز”.