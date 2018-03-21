وسائل مذهلة للمحافظة على قوة ولمعان الشعر الطويل

تميل المرأة العربية بشكل خاص إلى إطالة شعرها وتحرص على المحافظة عليه صحياً ولامعاً بشكل مستمر، لكن قد تتعرض فجأة إلى شبح جفافه وتساقطه، مما يدفعها إلى التقصير من طوله، لكن إذا اتبعت بعض النصائح يمكنك التمتع بشعر طويل مفعم بالحيوية، ولا يتأثر بأي عوامل خارجية سلبية تهدد صحته ولمعانه..

ينصح خبراء التجميل بالمداومة على قص أطراف الشعر الطويل مرة كل 4 أشهر، بهدف التخلص من الأطراف التالفة والأجزاء المتقصفة، التي تحول دون تعزيز نموه الطبيعي بالشكل الصحيح.

من المفروض أن يتغذى الشعر بشكل مستمر، من خلال استعمال الزيوت المغذية والمرطبة، مباشرة بعد عملية غسله، حتى لا يطاله الجفاف.

لا تستعملي مجفف الشعر أو أدوات تصفيف الشعر الكهربائية إلا مرة واحدة أسبوعياً، على اعتبار أن الحرارة العالية تمتص الرطوبة وتجفف الزيوت من عمق جذور الشعر، فتسرق منك بريقه وحيويته.

استعملي خلطة يمزج فيها الجرجير مع زيت الزيتون مرة كل أسبوعين، بهدف تكثيف الشعر وتعزيز نموه بطريقة تدهشك.

من الخطوات الضرورية للعناية بالشعر الطويل، المداومة على استعمال “الكونديشينير” خلال الاستحمام لمنع جفاف الشعر، حيث يتم تثبيته على أطراف الشعر ثم يترك لمدة 3 دقائق وبعد ذلك يغسل بالماء.