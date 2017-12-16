وصفات حلويات بالتوت الأحمر اللذيذ

التوت الأحمر من الفواكه اللذيذة، وتحمل فوائد عظيمة، ويشكل إضافة رائعة لأطباق الحلويات وسنقدم لكم أصناف لذيذة من الحلويات بالتوت الأحمر، فكوني معنا ..

بارفيه التوت

المقادير:

3 أكواب توت أحمر بري.

2 كوب زبادي.

⅓ كوب بذور الشيا.

½ كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

الطريقة:

في الخلاط الكهربائي، ضعي الماء ونصف كمية العسل و2 كوب من التوت، واهرسيهم جيداً. في وعاء، ضعي الزبادي وباقي العسل وبذور الشيا، وقلبي جيداً. في أكواب صغيرة ضعي طبقة من خليط التوت والماء، ثم طبقة من خليط الزبادي، ثم طبقة من خليط التوت، ثم أضيفي بعضاً من ثمرات التوت. وزيني كل كوب بأوراق النعناع.

بودينج التوت بالبنجر

المقادير:

2 كوب زبادي.

كوب شوفان.

تفاحة مقشرة ومبشورة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

كوب توت أحمر.

ثمرة بنجر صغيرة مقشرة ومبشورة.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة ماء.

الطريقة: