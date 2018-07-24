وصفات طبيعية تخلصك من الرؤوس السوداء

إن مشكلة الرؤوس السوداء مشكلة جمالية تعاني منها كثير من الفتيات والنساء مما يؤثر في جمالهن بشكل كبير، وقد تشكل تلك المشكلة مأزق جمالي يعيق اكتمال طلتك بالفعل. وقد يلجأ البعض لطرق تجميلية كتنظيف البشرة في أحد العيادات أو استخدام اللاصقات المتوفرة في الصيدليات ولكن سرعان ما تعاود تلك المشكلة في الظهور مرة أخرى مما يثير الضجر لدى العديد من النساء.

وإليك سيدتي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبقيها في المنزل وبكل سهولة وسوف تخلصك من تلك المشكلة بشكل نهائي.

وصفة الليمون والعسل والزبادي والملح الخشن

نعم سيدتي قومي بمزج كمية صغير جدا من تلك المكونات بما يكفي فقط منطقة الأنف، افركي جيدا بحركات دائرية وكأنك تقومين بعمل سنفرة للوجه ومن ثم اتركي المكونات لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الأنف وجففيها وسوف تدهشين من النتائج.

وصفة نشا الذرة والليمون وماء الورد

بنفس الطريقة السابقة قومي بمزج قليل من تلك المكونات ووزعيها على أنفك وارتكيها لمدة ربع ساعة ثم اغسلي أنفك.

وصفة الترمس المطحون والعسل وماء الورد والليمون

ببضع قطرات من الليمون وماء الورد امزجي ملعقة من الترمس المطحون والعسل واستخدمي المزيج كخلطة مقشرة للأنف افركي جيدا، واتركيها لمدة نصف ساعة واغسلي جيدا ولن تجدي آثارا لتلك الرؤوس السوداء. (يمكن تطبيق تلك الوصفة كأفضل مقشر للوجه أيضا).

وصفة الليمون مع بيكربونات الصوديوم والسكر

اخلطي أيضا المكونات السابقة وافركي بها منطقة الرؤوس السوداء واتركيها حتى تجف.

في النهاية عزيزتي حواء تأكدي أن لكل مشكلة حل، وأن جمالك يستحق العناية والاهتمام، المهم تجنبي الإهمال بكافة أشكاله وحافظي على بشرتك نظيفة باستمرار.