وصفات لتحضير بطاطس مقلية بطريقة صحية لذيذة للأطفال

يشتهي الكثير من الأطفال أكل البطاطس المقلية الشهية، بل وتعد من الأطباق المفضلة لديهم مع الجبنة، وحتى تتجنبي أضرار تناولهم لكمية معتبرة من الدهون والزيوت، نقدم لك بعض الطرق الصحية التي تحضر بها البطاطس حتى لا تشكل أي خطر على صحتهم:

ينبغي في البداية تقطيع حبات البطاطس إلى أصابع رفيعة حتى تمتص كمية قليلة من الزيت، وبعد تحميرها تصفى وتوضع على منشفة ورقية، لامتصاص ما تبقى من قطرات الزيت قبل تناولها.

يمكن تقديم هذه البطاطس مع صوص الزبادي بالخيار أو الطحينة أو الثومية المحضرة أو صوص الكاتشب.

البطاطس بالجبن:

تقشر البطاطس ثم يتم سلقها وبعد ذلك تهرس مع بعض التوابل لتعطيرها مثل الكاري والكمون والبابريكا والملح، ويضاف إليها البقدونس والجبنة، وشكلي من عجينة البطاطس كرات صغيرة.

البطاطس في الفرن:

تسلق البطاطس نصف سلقة، ثم تحشى بالجبن والخضروات أو اللحم المفروم، وتطهى داخل الفرن لعدة دقائق حتى يصبح لونها ذهبياً.

يمكنك تجريب طريقة البطاطس شيبسي المتبلة، حيث تدهن صينية بزيت الزيتون أو زيت الذرة، ويتم رص دوائر البطاطس فيها، وتدخل في الفرن لعدة دقائق حتى تنضج.