5 وصفات طبيعية تقضي على آثار الإجهاد على بشرتك

بشرة وجهك أكثر ما يشعر بك وينعكس عليه آثار تعبك وإجهادكِ، لذا امنحيه بعض الاهتمام الذي يستحقه، حيث يمكنك فعل ذلك بأقل مجهود وأقل تكلفة، فقط اصنعي إحدى هذه الوصفات بنفسك في المنزل ولاحظي النتيجة:

ماسك الموز والعسل: الذي يحافظ على رطوبة البشرة ويحميها من ظهور البثور.

المكونات:

½ قطعة موز

2 ملعقة من العسل الخام

½ ملعقة من القرفة

الطريقة:

اهرسي قطعة الموز حتى تصبح نصف سائلة، ثم رشي القرفة وأضيفي بعض العسل.

اخلطي جميع المكونات ثم ضعيها على بشرتك بعد تنظيفها.

اتركي الخليط لمدة 10 – 15 دقائق، ثم اغسلي وجهك بمياه دافئة.

2- ماسك زيت الزيتون والقهوة: الذي يعيد لبشرتك حيويتها ويجدد خلاياها.

المكونات:

ملعقة عسل

5 ملاعق قهوة

ملعقة زيت زيتون

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات وضعيها على وجهك ورقبتك لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهك بماء دافئ. وكرري الأمر مرتين في الأسبوع.

3- ماسك الفراولة والورد: الذي يعالج بشرتك الباهتة المرهقة ويعيد إليها حيويتها.

المكونات:

حفنة من بتلات الورود

ثمرتان من الفراولة

الطريقة:

جففي بتلات الورود واطحنيها لتصبح مسحوقًا.

اهرسي الفراولة ثم اضيفيها إلى مسحوق الزهور.

ضعي المسحوق على وجهك ورقبتك إلى أن يجف، ثم اشطفي وجهك بماء دافئ.

4- ماسك الشوكولاتة: له مفعول السحر عند استخدامه مع بشرتك المرهقة، فضلًا عن رائحته المذهلة

المكونات:

⅓ كوب كاكاو

2 ملعقة من الكريمة

¼ كوب عسل

3 ملاعق من مسحوق الشوفان

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعيها في الثلاجة لمدة 5 – 10 دقائق.

ضعي الخليط على بشرتك بسخاء واتركيه لمدة 10 دقائق.

اشطفي بشرتك وبعد ذلك يمكنك استخدام مرطب خفيف..

5- ماسك الزعفران وحليب جوز الهند: يتمتع بقدرة كبيرة على ترطيب بشرتك وإعادة بريقها، إنها الخلطة السرية التي تستخدمها الملكات منذ قديم الأزل.

المكونات:

زعفران

حليب جوز هند

الطريقة: