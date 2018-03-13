وصفة الكمون تمنحك الرشاقة في وقت قياسي

للوصفات الطبيعية دوراً في عمليّة الرجيم والنظام الغذائي المُعتمد لخسارة الوزن وتنحيف المناطق التي تتكدس فيها الدهون بشكل كبير.

وتختلف أسباب زيادة الوزن بين جسم وآخر، فهناك العامل النفسي والوراثي، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحراريّة.

إلا أن الوصول إلى وزن مثالي بسرعة، يحتاج إلى الاعتماد على عنصر غذائي يحمل خواص تعمل على إذابة الدهون في الجسم مباشرة وليس هناك أفضل من وصفة الكمون للتنحيف، وذلك لما له من فوائد ومميزات عديدة، منها:

يمتلك الكمون القدرة على إنقاص الوزن وخصوصاً في منطقة الكرش بوقت قصير قد يتراوح بين الخمسة عشر يوماً إلى العشرين يوماً، خصوصاً عند اعتماد نظام غذائي متكامل وممارسة الرياضة، وعدم الإكثار من تناول الوجبات المشبعة بالدهون والسعرات الحرارية وكذلك الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.

ويأتي دور الكمون بحرق السعرات الحراريّة والدهون، وهو قادر في الوقت نفسه على تعزيز مناعة الجسم وتزويده بعناصر مهمّة على الصعيد الصحيّ، مع تحسين عمليّة الهضم، ورفع معدل عملية الأيض لخسارة الوزن،

ومن الوصفات المكوّنة من الكمون والتي يمكنك الاستفادة منها، مشروب الكمون، من خلال غلي الكمون صباحاً بعد نقع ملعقتين منه مساءاً، وبعدها قومي بإضافة نصف ليمونة إلى المشروب، وتناوليه على معدة فارغة صباح كلّ يوم لمدّة اسبوعين.

كما يمكنك تحضير خلطة الكمون والعسل، أو الكمون مع الزبادي، وتناوليه بشكل يوميّ.