وصفة مضمونة تمنحك الرشاقة بطريقة آمنة وسريعة

البنود التي سنذكرها في هذه الزاوية يجب أن تضعها في اعتبارها كل من ترغب في الحصول على جسم رشيق بطريقة سريعة وآمنة إليك تلك البنود المهمة

1 – تناولي القليل من الطعام على مرات كثيرة طوال اليوم، لذلك احرصي على تناول 3 وجبات صغيرة على الأقل بدلاً من واحدة ثقيلة مليئة بالدهون والسعرات الحرارية، فالوجبة الكبيرة تجعل الجهاز الهضمي يعمل بجهد زائد وتصيبك بسوء الهضم والغازات والانتفاخ.

2 – ابعدي عن التوتر ما أمكن، فالجهاز الهضمي أحد أجزاء الجسم التي تتفاعل مع التوتر، ولعلاج الانتفاخ خصصي بعض الوقت للاسترخاء والهدوء فكلما كنت أهدأ، زاد استرخاء جهازك الهضمي.

3 – امضغي الطعام جيداً، فلو ابتلعت الطعام دون مضغه فسيكون من الصعب على الجهاز الهضمي تفتيت مكوناته، والمضغ أيضاً يعطي مهلة زمنية للمخ للتعامل مع درجة الجوع والشبع ومن ثم تقل احتمالات الإفراط في الأكل.

4 – قومي بعمل فحص إذا ما كان لديك حساسية من منتجات الألبان، حيث أن هناك حالة تسمى عدم احتمال اللاكتوز أو السكر الرئيسي في حليب الأبقار، وسببها نقص الإنزيم اللازم لهضم اللاكتوز.. هذا يعني أن اللاكتوز يمر في الأمعاء الغليظة حيث يتخمر مسبباً الانتفاخ والغازات والإسهال وانتفاخ البطن.

سيساعدك تسجيل كل شيء مما تأكلينه في توضيح وجود الحالة من عدمه.

5 – تناولي دفعة بروبايوتية يومية من خلال بدء اليوم بكوب من الروب أو الزبادي الموفر للبكتيريا النافعة في الأمعاء أو مشروب جاهز فيه هذه الخاصية، لكن عليك الحرص هنا على تكملة ذلك بمكونات أخرى، توجد في الكراث والسبانخ والثوم والموز والحبوب الكاملة والشوفان.

6 – احرصي على الانتظام في تفريغ جسمك من الفضلات حتى يساعدك في الوقاية من الإمساك .

الخبراء يوصون هنا بالمزيد من النشاط وتحريك الجسم والإكثار من شرب الماء وتناول المزيد من البقوليات والفواكه والخضراوات، واستبدال الكربوهيدرات المصنعة بحبوب كاملة غنية بالألياف.

7 – قللي من المشروبات الغازية الفوارة التي تسبب الانتفاخ.

8 – مارسي الرياضة بانتظام.

9 – احرصي على تناول الطعام وأنت جالسة وليس وأنت تتحركين في عجالة، تجنبي تناول العلك (اللبان) أيضاً لأنه يشجع على ابتلاع الهواء، كما أن معظم أنواع العلك تحتوي على سكريات اصطناعية سيئة الامتصاص.