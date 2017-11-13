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بعد وصول” ALLEZ لمغاربة” لمليون مشاهدة ….الديفا مصرّة على تحقيق مشاهدات حقيقية

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نوفمبر ١٣ ,٢٠١٧

حققت أغنية Allez لمغاربة، التي أهدتها النجمة “سميرة سعيد” لمنتخب بلادها المغرب، أكثر من مليون مشاهدة للفيديو كليب الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وذلك في أقل من 48 ساعة.

وكانت الديفا قد طرحت “Allez لمغاربة” كنوع من التحفيز والدعم للمنتخب المغربي المُقبل على مباراة حاسمة أمام نظيره ساحل العاج، اليوم السبت، من أجل  حجز ورقة العبور نحو مونديال روسيا 2018 بعد غياب دام  20 سنة.

وقالت النجمة المغربية أنه، وبالإضافة، إلى أن الأغنية هي لمسة وفاء وتحية حب ودعم منها لمنتخب بلادها في جميع الظروف، فهي أيضا رسالة للتشجيع في كل المناسبات الرياضية وغيرها.

“Allez لمغاربة” صاغ كلماتها الشاعر الكويتي “مصعب العنزي”، ولحنها “رضوان الديري” وهي من توزيع “رشيد محمد علي”، فيما تولى إخراج الفيديو كليب “أمير رواني.”

يذكر أن الديفا “سميرة سعيد” ترفض استعمال تقنية الدعاية لأغانيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو على موقع اليوتيوب، حيث تصر على تحقيق نسبة مشاهدات حقيقية.

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