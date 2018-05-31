وضع كريم الأساس بدون حماية من الشمس يتسبب بكارثة لبشرتك

تذكري أن شمس الصيف تحمل الأذى لبشرتك ولابد لك أن تقومي بحمايتها بكريم الحماية من الأشعة فوق البنفسجية تحديداً قبل وضعك لكريم الأساس، فهذه الخطوة مهمة جداً في هذا الموسم وإلا كانت النتيجة كارثية، حيث يسبب وضع كريم الأساس بدون كريم حماية إلى ظهور الكلف والتصبغات الداكنة والقشب، إليك ما ينصحك به الخبراء..

من المهم جداً في فصل الصيف أن تحمي بشرتك بكريم حماية بدرجة عالية وكذلك وضع كريم الترطيب لكن هناك كريمات ترطيب تحتوي على حماية فلا تحتاجي بعدها كريم الوقاية من الشمس، وهناك كريمات ترطيب لا تحتوي على الوقاية الكافية، وبالتالي من الضروري جداً وضع كريم الوقاية بعدها، ومنحها الوقت الكافي للاستقرار على البشرة قبل الشروع في توزيع كريم الأساس السائل.

عليك في موسم الصيف الابتعاد عن الكريمات ذات الأساس الزيتي، وانتقي دائماً الكريمات التي تمتصها البشرة، ولا تترك أثراً زيتياً عليها كي لا تبدو بشرتك لامعة، أما إذا شعرت أن بشرتك بعد وضع المرطب بدقائق مازالت زيتية، فخذي ورقة محارم وربتي بها على المكان المطلوب لتقليل المظهر الزيتي

لا تنسي الكريم الخاص بمنطقة حول العينين، فأهميته لا تقل عن أهمية كريم الترطيب الخاص ببشرة الوجه.

يفضل الخبراء أن تضعي كريم الأساس، باليد، مع أن الكثير من السيدات يفضلن الأسفنجة وهي وسيلة جيدة أيضاً.

قومي بوضع 5 نقاط كبيرة من الأساس على كامل وجهك بمناطق الجبهة والأنف والخدين الأيمن والأيسر والذقن، ثم ابدئي بالتوزيع على كامل الوجه، وتذكري دائماً أهمية البدء بالقليل لأنه يمكنك زيادته إذا احتجت لذلك.