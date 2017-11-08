ما الشيء الذي وعدت به أنغام جمهورها وعد رجال؟!

وأخيراً قررت المطربة المصرية أنغام تخصيص وقت من أجل طرح ألبومها الخليجي الذي تم تأجيل إطلاقه منذ نحو سنتين، وقطعت الفنانة وعداً على نفسها من خلال تطبيق “سنا بشات”، أن يرى هذا الألبوم النور في أقرب وقت ممكن، حيث تعاونت فيه مع العديد من كتاب كلمات وملحنين شباب ومخضرمين سعوديين.

التقت النجمة أنغام مؤخراً في القاهرة الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، ونجح في اقتطاع وعداً منها عن طريق تطبيق “سناب شات” لتطرح ألبومها الخليجي الجديد في أقرب وقت ممكن، على اعتبار أنه كان من المقرر أن يتم إطلاق هذا العمل منذ سنتين، وتعود أسباب تأجيله إلى انشغالها بطرح ألبومها المصري.

وحاولت أنغام أن تطمأن جمهورها الذي يعشق النغمة واللحن الخليجي، حيث أكدت أن ألبومها الخليجي جاهز، متوقعة في سياق متصل أن يحبه الجمهور كثيراً، كونها انتقت الأغاني بحرص وعناية كبيرة، وعلى اعتبار أن رأي الجمهور يهمها كثيراً بل ويشعرها بالسعادة، والتزمت قائلة: “..أوعدكم أن الألبوم سوف يعجبكم وهذا وعد رجالة..”

يذكر أن هذا الألبوم يضم باقة من الأغاني لشعراء وملحنين شباب ومخضرمين في الساحة الفنية السعودية، ونذكر من بينهم الشاعر سعود بن عبد الله و تركي و عبد اللطيف آل الشيخ و طارق محمد و سهم، إلى جانب ياسر بوعلي و الموسيقار طلال و اسير الرياض و حمد راشد الخضر وقوس.