وعد البحري تعتزل الفن وتنهي مسيرتها في فلسطين

اعتبرت الفنانة السورية وعد البحري أن قرار اعتزالها الفن جاء بدافع ما وصفته بتغير وضع الفن في الوقت الحالي حيث تراجع الذوق العام برأيها وأنه لم يعد للفن الطربي أي مكان، وحلت محله أنواع أخرى من الغناء، وقالت بأنها ستغادر الحياة الفنية، بعد آخر حفل ستقيمه بفلسطين كونها تعاقدت على إحيائه في السابق وسيكون الموعد الأخير مع جمهورها يومي 14و15ديسمبر الجاري.

لم يكن جمهور وعد البحري ينتظر أن تعلن الاعتزال والانقطاع عن فنها، بل أن الفنانة، ذهبت إلى أبعد من ذلك وبدت غاضبة وغير راضية، حيث أكدت أن استمرار عطائها الفني سيكون تضييعاً للوقت والمال، كونها لن تتمكن من تحقيق أي تقدير معنوي لها كفنانة، وكشفت هذه الفنانة في تصريحات إعلامية بأنها بالفعل عانت مما وصلت إليه الساحة الفنية، وفي ظل غياب التقدير للطرب الأصيل، حيث حل محله نوع آخر من الغناء.

إذا جاء قرار وعد نهائي ولن تتراجع عن اعتزالها بعد أن تقوم بالصلاة بالمسجد الأقصى، لأنها تستعد لإحياء آخر حفل لها في مدينة رام الله يومي 14و15ديسمبر الجاري، كونها تعاقدت عليه مسبقاً.

يذكر أن وعد البحري كشفت عن قرار اعتزالها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، متأسفة لانسحابها رافعة عبارات الشكر لكل من وقف إلى جانبها ودعمها: “..أصدقائي أحبائي وكل من وقف معي في حياتي ومسيرتي الفنية ولكل من أحب صوتي وفني (أنا آسفة جداً)، لأني سأخذلكم وأعتزل الفن والغناء، آخر تواجد لي فنياً سيكون على أرض فلسطين، عشان يكون ختامه مسك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعد البحري..”