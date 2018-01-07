وعد ملحم بركات يرث والده في الصوت واللحن!

إطلالة مميزة، تحمل الأمل الجديد لكل محبي الموسيقار الراحل ملحم بركات، تألق بها ابنه وعد خلال حفل استقبال العام الجديد 2018 .

للوهلة الأولى ظنَّ الحاضرون أنّ الموسيقار ملحم بركات قد عاد ليغنّي لهم، فإذا بالوريث الشرعي للصوت واللحن الفنان الشاب وعد ملحم بركات يظهر أمامهم.

فقد أحيى وعد ليلة رأس السنة مع جمهور زغرتا والشمال اللبناني، من خلال حفل كبير في “ڤيردو” رشعين حضره جمهور من نخبة ذواقة الفن.

وقد غنّى وعد لجمهوره أحلى أغانيه وأغاني الموسيقار الراحل ملحم بركات. وقد أجمع الحضور على أن وعد يستحق التقدير، كما يستحق الإرث الذي حمله من موسيقار لبنان.

واستقبل الحاضرون السنة الجديدة، على أمل بأن تكون رحلة الفنان الشاب قد بدأت وبشكل جدّي جداً.

وحول الموضوع قال وعد :”لا أحد يستطيع أن يملأ فراغاً تركه ملحم بركات، لكني أستطيع أن أحمل موسيقاه وأغانيه بصوتي لأرددها مع محبيه وجمهوره في كل مكان أكون فيه.

لقد كان القدر شديد القسوة بأن حرمنا من صوت الكبير ملحم بركات، لكنها مشيئة الله ولا نملك إلا العزاء لكل محبيه، فهو قد ترك أحلى ما يمكن أن يتركه الفنان، وأننا نعده وهو كبير البيت الموسيقي اللبناني، بأننا لن ننساه وسنظلّ نذكره بكل حفل أو سهرة فرح… وأنا سأظلّ أردد أغانيه مع الناس وللناس”.

وقد اتفق وعد ملحم بركات مع عدد من المتعهدين على إحياء حفلات غنائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبمناسبات عديدة مقبلة.