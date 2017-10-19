وعد تكشف للجمهور بالصوت والصورة أجرائها لعملية شفط دهون

تحرص الفنانة السعودية وعد على إطلاع جمهورها على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بتفاصيل حياتها، حتى ما تعلق بعمليات التجميل التي تخضع لها، وآخرها عملية شفط الدهون أجرتها من أجل تحسين مظهر ذراعيها لأنها تكره شكلهما، ونشرت فيديو يصور جميع خطوات هذه العملية.

شرحت الفنانة وعد تفاصيل عملية التجميل التي خضعت لها لتبدو منطقة ذراعيها أجمل، وقامت بنشر مقطع فيديو لها ظهرت على سرير المستشفى وذراعها متصل بمحاليل طبية وحقن وريدية.

وكشفت الفنانة وعد بأنها خضعت بالفعل إلى عملية شفط دهون في منطقة ذراعيها، وتحدثت في سياق متصل عن سحب نصف كيلو جرام من كل ذراع، أي أنها خسرت كيلو جرام واحدا بعد إجراء هذه العملية.

أرجعت وعد لجوئها إلى هذه العملية كونها كانت تكره شكل ذراعيها فيما مضى، وبعد العملية

لم تصدق أن هذه الكمية من الدهون المستخرجة كانت مختزنة في ذراعيها.