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وفاة أغنى امرأة بالعالم …وريثة عرش لوريال

بقلم

سبتمبر ٢٣ ,٢٠١٧

عن عمر يناهز 94 عاماً توفيت المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور، وتعتبر بيتنكور أغنى امرأة في العالم بحسب مجلة فوريبس، فقد ورثت عن أبيها مجموعة بيتنكور العالمية.

كما أسست أيضاً شركة لوريال العالمية لمنتجات التجميل ولا زالت تستحوذ على النصيب الأكبر منها.

أساس كل هذه الثروة كانت عن طريق أبيها والذي كان يعمل صانعاً لصبغة الشعر في البداية قبل أن يطور أعماله ويؤسس مجموعة بيتنكور.

وتمتلك مجموعة بيتنكور حوالي 33% من لوريال والتي تعد رابع شركة مدرجة بالشركة الفرنسية.

وقد ذكرت مجلة فوريبس أن ثروة الفقيدة تبلغ حوالي 39,5 مليار دولار مما يضعها في مرتبة أغنى امرأة بالعالم وواحدة من أغنى 20 شخصية حول العالم.

وقد عاشت ليليان بيتنكور أرملة منذ توفي زوجها عام 2007.

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