وفاة مصمم الأزياء العالمي “جيفنشي”

أعلنت دار جيفنشي للموضة والأزياء عن وفاة مؤسسها المصمم العالمي المبدع “دو جيفنشي” عن عمر يناهز 91 عاما.

بدأت رحلة جيفنشي مع الجمال و الأزياء منذ ما يزيد عن 40 عاما ، وذلك عندما أسس “دار جيفنشي “للأزياء الراقية في فرنسا خلال حقبة الخمسينات.

بعد ذلك انتقل الى نيويورك ليبدأ مرحلة جديدة في عالم الأناقة، وذلك بدخوله عالم تصاميم الموضة الرجالية الى جانب الأزياء النسائية.

كانت أول زبائنه في الولايات المتحدة الأمريكية جاكلين كيندي، وذلك عندما ارتدت فستانا من تصميمه في جنازة زوجها عام 1963.

ولم يكتف جيفنشي بذلك، بل انتقل أيضا الى عالم التصميم الداخلي، فقد اقتحم مجال تصميم الديكور الداخلي للفنادق والأقمشة والمفروشات، كما استعانت به شركة فورد الأمريكية لتصميم فرش السيارات.

في نهاية الثمانينات وتحديدا في عام 1988 باع الرجل مجموعة” هوت كوتور ” الى شركة ” إل في إم اتش”.

بوفاة الرجل تنتهي حياته لكن لن تختفي بصماته الجمالية التي تركها، فقد ارتدت أزيائه أشهر الشخصيات في العالم مثل نجمات هوليوود وزوجات لرؤساء وزعماء العالم، وقام جيفنشي بتأسيس مدارس مبدعة في عالم التصميم، فمثلا كان أول من أدخل ستايل البلوزة والتنورة والجاكيت والبنطال الى عالم المودة. كما كان أول مصمم أزياء ينتج عطر باسمه.