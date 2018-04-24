وفاة وئام الدحماني: سفير المغرب يعزي وحكومة دبي تنفي

قام السفير المغربي لدى دولة الإمارات “محمد أوعلي” بزيارة خاصة إلى بيت الفنانة “وئام الدحماني”، لتقديم واجب العزاء لوالدتها وباقي الأسرة عقب وفاتها المفاجأة بسبب سكتة قلبية ألمت بها الأحد.

من جهته خرج المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ببيان رسمي تم نشره عبر حسابه على موقع التغريدات “تويتر”، نافيا ما تناقلته مجموعة من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المغربية “وئام الدحماني”، حيث أشار إلى إن الوفاة لم تحدث في دبي، وهو ما تم تأكيده فيما بعد أن كشف مصدر مقرب من أسرتها أن الوفاة كانت بأحد فنادق أبو ظبي.

وكانت “الدحماني” قد رحلت الأحد الماضي، عن عمر يناهز 34 عاماً إثر تعرضها لسكتة قلبية مفاجأة، مخلفة صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، خاصة من طرف الفنانين المغاربة.