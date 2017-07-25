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الفنان الإماراتي وليد الجاسم يطلق أولى أغانيه المصورة

بقلم ريما لمع

يوليو ٢٥ ,٢٠١٧

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صوّر الفنان الاماراتي وليد الجاسم أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب، “من وقف لك”، مع المخرج زياد خوري في جورجيا على مدار يومين، وتحت إشراف مدير أعمال الجاسم المنتج الفني ايلي خوري.

الأغنية الجديدة بدأت تعرض على قناة يوتيوب الخاصة بشركة كابانا للإنتاج الفني وعلى مجموعة من الفضائيات التلفزيونية العربية.

الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم الجديد الذي سيصدر قريباً، كتب كلماتها “الغيم” ولحنها “علي صابر” تمهيداً لإصدار الألبوم الذي يتضمن مجموعة من الأغنيات في لهجات مختلفة.

لمشاهدة كليب “من وقف لك “، اضغط على هذا الرابط
https://youtu.be/PNpF3V2C8W4

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