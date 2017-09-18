نصائح ووصفات طبيعية رائعة تمنح يديك النعومة

تتعرض يدا المرأة على وجه الخصوص لعوامل قد تفقدها أنوثتها، كتنظيف الصحون والفرن، أو التعرض للماء الساخن الذي يتفاعل مع المنظفات، أو حتى أثناء الطبخ. ولأن اليدين تعطيان دلالات باهتمام المرأة بأنوثتها، إليك بعض النصائح الرائعة ليدين ناعمتين………

خطوات تنعيم بشرة اليدين:

ـ يفيد غسل اليدين بانتظام في المحافظة على نظافتهما، ولكنه يتسبب في جفاف البشرة، وتقشرها، ولهذا يجب اختيار صابون يناسب البشرة، والذي يحتوي على مكونات تعمل على ترطيبها مثل: زيت الزيتون، أو الجوجوبا، والحرص على ارتداء القفازات أثناء غسل الصحون، مما يحمي البشرة من التحسس من الصابون، وإصابتها بالتشققات، ويجب استعمال مرطب للجسم واليدين من أجل المحافظة على نعومتهما.

ـ استعمال مقشر باستمرار يساعد على التخلص من الجلد الميت من اليدين، ويمكن الحصول عليه من الصيدليات، أو يمكن تحضيره في المنزل، وذلك عن طريق مزج كميات متساوية من السكر، وزيت الزيتون حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم تدليك اليدين بهذا المزيج لمدة دقيقتين قبل غسلهما بالماء الفاتر.

ـ استعمال كريم الترطيب، وهو متوفر بعدة روائح، ويلبي جميع الاحتياجات الشخصية، وذلك عن طريق ترطيب اليدين بعد غسلهما بالماء، وينصح باستعمال كريم الترطيب الذي يحتوي على فيتامين ب، وزبدة الشيا، والريتينول، وجميع هذه المكونات تفيد في المحافظة على بشرة اليدين ناعمة، وخاصةً بعد غسلهما، وتقشيرهما قبل النوم.

ـ استعمال كريم ترطيب عميق يناسب أصحاب البشرة الجافة، وخاصةً البشرة المقشرة، والتي تحتوي على شقوق، ويجب استعمال كريم يشبه الجل، مثل: الفازلين.

ـ علاج مشكلة الأيدي الجافة المزمنة، وخاصةً في فصل الشتاء، وذلك عن طريق وضع بضع قفازات في الميكرويف لمدة خمس عشرة ثانية، ثم ارتداء هذه القفازات لمدة ثلث ساعة، ثم وضع الكريم المرطب، وتكرار هذا العلاج يعالج الأيدي الجافة.

ـ حماية البشرة من الظروف البيئية التي تؤثر عليها، وذلك عن طريق وضع واقي من أشعة الشمس وأضرارها.

وصفات للعناية باليدين:

وصفة الحليب: تدفئة الحليب قليلاً، ثم نقع اليدين بالحليب لمدة خمس دقائق، حيث يخلصهما من الجفاف، ويجعلهما ناعمتين، ويقوي الأظافر ويحميها من التعرض للكسر. وصفة زيت اللوز: مزج كمية من الماء مع زيت اللوز، ثم غسل اليدين بهذا الخليط، فهو يحمي اليدين من أضرار أشعة الشمس. وصفة الليمون: خلط كمية من الماء مع القليل من الملح، وعصير الليمون الحامض، ثم فرك اليدين بهذا المزيج باستعمال فرشاة الأسنان حيث يساعد على التخلص من الجلد الميت، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. زيت الزيتون والعسل: خلط كميات متساوية من زيت الزيتون والعسل، ثم تدليك اليدين بعد غسلهما بالماء الفاتر، ثم وضعهما في علبة من البلاستيك لمدة دقيقتين، وارتداء جوارب قطنية لمدة ثلاثين دقيقة. زبدة الكاكاو: تدليك اليدين بزبدة الكاكاو الممزوجة بالقليل من زيت فيتامين هـ. البطاطا المهروسة: تدليك اليدين بمزيج البطاطا المهروسة مع كوب من الحليب السائل لمدة عشر دقائق.

وختاماً يمكنك سيدتي الاعتناء بيديك والتغلب على العوامل العديدة التي قد تفقد اليدين حيويتهما ومظهرهما الجذاب ببساطة عن طريق متابعة نظافة اليدين وترطيبهما بشكل مستمر والحرص على شرب كمية كافية من الماء وتناول الأغذية المفيدة للبشرة، وبهذا تعتنين بيديك بصورة مثالية.