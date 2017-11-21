بالفيديو والصور… “ويزو” نجمة مصر تدخل القفص الذهبي

احتفلت نجمة مسرح مصر دينا محسن والشهيرة ب “ويزو” بزفافها ليلة أمس الاثنين 20 نوفمبر. واختارت ويزو فندق “تيبا روز” بالتجمع الخامس لإقامة حفل الزفاف.

وقد حضر الحفل عدد كبير من الفنانيين على رأسهم أشرف عبد الباقي ومحمد ثروت ونقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وقد حضر أيضاً نجوم فرقة مسرح مصر ومنهم كريم عفيفي وزوجته والفنان علي ربيع وكذلك محمد أنور وزوجته وحمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح ومحسن منصور ومحمد عبد الرحمن.

أحيا الحفل كوكبة كبيرة من النجوم وهم محمد دياب وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي والراقصة ألا كوشنير، تألقت العروس بفستان بأكمام طويلة وقد طغت عليه مجموعة كبيرة من التطريزات.