ويل سميث يطرح أغنية المونديال بمشاركة نجمين عالميين

تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام، استنادا إلى وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي)، خبرا يؤكد أن النجم الأمريكي الشهير، “ويل سميث”، سيؤدي الأغنية الرسمية لمونديال 2018 الذي تحتضنه روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل، والذي يعرف بالمناسبة مشاركة 4 منتخبات عربية هي: المغرب، تونس، مصر والسعودية.

وحسب ذات المصادر، فإن الأغنية تعرف مشاركة كلا من مغني الراب الأمريكي “نيكي جام” والفنانة “إيرا إستريفي” من كوسوفو، حيث يشاركان “سميث” أداء الأغنية الرسمية لهذه التظاهرة العالمية، التي ستتولى إنتاجها شركة “ديابلو”.

هذا، وسيتم تقديم الأغنية غدا الجمعة (25 ماي الجاري)، على أن يتم عرضها في المباراة النهائية للمونديال.

وكان النجم العالمي “ريكي مارتن” قد قدم أغنية مونديال فرنسا 1998، في حين أدت أغنية مونديال جنوب أفريقيا 2010، النجمة الكولومبية شاكيرا، والتي حققت انتشارا واسعا.