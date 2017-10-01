يارا تستحضر أغنيتها مع فضل شاكر في حفل زفاف مغربي

أحيت الفنان “يارا”، أمس، حفل زفاف بمنطقة “كابو نيغرو” شمال المغرب، يعود لإحدى العائلات الثرية بالمنطقة، حرصت خلاله على ارتداء قفطان أخضر مطرز بخيوط ذهبية، حيث نشرت صورة على حسابها بتطبيق “أنستغرام” وطلبت آراء متابعيها حول القفطان الذي ارتدته وكتبت: “كثييير بحب الزي المغربي.. شو رأيكم؟”

“صدفة” وأغاني شعبية لبنانية وأخرى مغربية، كان الطبق الذي قدمته “يارا” للحضور، قبل أن تطلب منهم التفاعل معها في أغنية “خذني معك” التي جمعتها والفنان المعتزل “فضل شاكر” منذ أكثر من 5 سنوات، وهو الموقف الذي دفع البعض إلى اعتبار استحضارها لأغنيتها مع “فضل” هو نوع من الحزن والأسى على حال زميلها الذي انتقل من فنان أبدع في أداء أغاني الرومانسية، إلى محكوم بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية، بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح والقيام بأعمال إرهابية وقتال الجيش اللبناني في عبرا، كما جاء في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في لبنان قبل يومين.

وكانت الفنانة اللبنانية قد تقاسمت مع جمهورها رحلة سفرها من لبنان إلى مدينة طنجة (شمال المغرب)، حيث نشرت صورة لها بمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تنشر صورة أخرى من كورنيش مدينة طنجة، ثم اختتمتها بصورة لها لحظات قبل توجهها لإحياء حفل الزفاف.