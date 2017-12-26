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يارا تفاجىء جمهورها بفستان أحمر

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ديسمبر ٢٦ ,٢٠١٧

ظهرت النجمة اللبنانية يارا بفستان أنيق باللون الأحمر، في الحفل الذي أحيته أخيراً في فندق هيلتون حبتور بيروت، لمناسبة الأعياد.

أطلّت يارا بفستان أحمر طويل، يحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد. الفستان بسيط وناعم وجاء ملائماً لجسم الفنانة، ولشخصيتها.

والفستان يجمع بين خامتي الغيبور في الجزء العلوي، وبين الدانتيل في الجزء السفلي منه.

ورغم انتقادات مدوني الموضة على انستغرام بضرورة إضافة لمسة مضيئة إلى الفستان، ربما بحزام فضي أو ذهبي يحدد الخصر ويضفي مزيداً من الألق إلى الفستان، تبقى إطلالة يارا أنيقة مميزة من دون أدنى شك. وقد أكملتها بتسريحة شعر راقية ومكياج لافت.

ما رأيك بهذه الإطلالة؟ ربما يمكنك تطبيقها في سهرة استقبال العام الجديد!

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