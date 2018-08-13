بالفيديو: يارا تلاحق ميسي وتتعلم كرة القدم بالمغرب

حرصت الفنانة اللبنانية “يارا” على التنقل إلى المغرب لمتابعة مباراة كأس السوبر الإسباني التي أجريت بملعب طنجة الكبير (أقصى شمال المغرب)، أمس الأحد، وجمعت فريق إشبيلية بفريقها المفضل برشلونة، الذي أحرز الكأس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وحلت “يارا” بالمغرب قبل أسبوع من إجراء المباراة، حيث أقيمت بمدينة طنجة رفقة بعض أصدقائها، وكانت فرصة للاستمتاع بشواطئ شمال المغرب حيث مارست لعبة كرة القدم على الرمال، قبل أن تسافر في رحلة سياحية بمنطقة ماربيا على الجنوب الإسباني، الجمعة الماضي، لتعود مجددا إلى المغرب لحضور النهائي حيث رافقها بالمدرجات 4 من أصدقائها.

وليست المرة الأولى التي تحضر فيها الفنانة “يارا” مباراة لفريقها المفضل برشلونة، فقد سبق وحضرت مباراتين على ملعب الكامب نو ببرشلونة، وقابلت على هامشها نجمها المفضل “ليونيل ميسي” لمرتين والتقطت معه الصور، لتحقق حلمها الذي كشفت عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرته على هامش آخر مشاركة لها بمهرجان موازين إيقاعات المغرب، حيث عبرت حينها أنها تحلم بلقاء “ميسي” نجمها المفضل في الفريق الكاتلاني.