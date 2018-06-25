ياسر العظمة ونجوم سوريين يعودون في “مرايا” 2019

يعود الممثل السوري القدير ياسر العظمة مجددا، من أجل تصوير مسلسله الشهير ذا الطابع الفكاهي والساخر الذي يحمل عنوان “مرايا”، بعد أن توقف لمدة 5 سنوات كاملة، وتقرر أن يجري التصوير بمدينة دبي الإماراتية، حيث يشارك فيه مجموعة من النجوم والممثلين السوريين، وينتظر أن يعرض للمشاهد خلال العام المقبل.

يمكن لعشاق مسلسل مرايا الذي أحبه المشاهد العربي، أن يتابع جزءا جديدا يتأهب في الوقت الحالي من أجل الشروع في تصوير أولى مشاهده، علما أنه يشارك في هذا العمل الفني الدرامي كل من صفاء سلطان وعابد فهد و كاريس بشار و مها المصري ومرح جبر ووفاء موصللي ونخبة من الممثلين السوريين، وكان ياسر العظمة قد حلق نحو مدينة دمشق شهر مايو الماضي، وقيل أنه عكف في تلك الرحلة على التحضير للمشاركة في “مرايا 2019″، من خلال إبرام العقد مع شركة الإنتاج، التي لا يزال اسمها مجهولا.

يذكر أن المسلسل الفكاهي الذي عرض على مدار العديد من المواسم و بكافة أجزائه، شارك فيه العديد من الممثلين السوريين، نذكر من بينهم سامية الجزائري و مها المصري ووفاء موصللي، وإلى جانب سليم كلاس و حسن دكاك و بشار إسماعيل و عبد المنعم عمايري.

وأشرف على إخراجه كبار المخرجين السوريين حيث تعاقبوا عليه، من بينهم هشام شربتجي ومأمون البني وحاتم علي، وبالإضافة إلى سامر برقاوي وسيف الدين سبيعي.