بالفيديو: ياسر جلال مدافعا عن شقيقه”رامز أصبح جزءا رئيسيا من شهر رمضان”

في اتصال تليفوني مع قناة العربية كشف النجم المصري ياسر جلال عن العديد من التفاصيل الخاصة بمسلسل رحيم، وتحدث جلال عن طاقم العمل والذي كان من أهم أسباب نجاح المسلسل.

وفي سؤاله عن شقيقه رامز جلال ورأيه في برنامج الكاميرا الخفية التي يقدمها كل عام، أكد أنه من أشد المعجبين بالبرنامج، كما صرح بأن ما يفعله رامز ليس جديدا، فقد سبق وأن قدم الفنان فؤاد المهندس للكاميرا الخفية، كما أن هذه البرامج منتشرة في العالم كله.

واعتبر أن ما يقدمه شقيقه بمثابة الكاميرا الخفية لهذا العصر، وصرح بأنه موافق على ما يقدمه شقيقه، كما أكد أن نجاح البرنامج هو المقياس الذي يجب أن نعتمد عليه.

وذكر ياسر جلال أن رامز أصبح جزءا أصيلا من شهر رمضان، وفي غياب برنامج رامز سوف يترك فراغا كبيرا لدى الجمهور.