ياسمين صبري تصدم جمهورها بخبر زواجها وتناقضاتها

شكّل خبر إعلان الممثلة “ياسمين صبري” عن زواجها بشكل مفاجئ، صدمة لمتابعيها، حيث بات الأكثر تداولاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الزواج ظل “سرياً” لفترة ليست بالقصيرة قبل أن تكشف خبر ارتباطها خلال حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة “إسعاد يونس.”

وتحدثت “ياسمين” عن زوجها “محمد” الذي اختارت له اسم الدلع “دودي”، بطريقة توحي أن علاقتهما جيدة ويسودها التفاهم دون أن تدخل في تفاصيل أخرى باستثناء حديثها عن حبه للطبخ وممارسته للرياضة واعتماده حمية غذائية بعد زيادة وزنه 20 كلغ عقب زواجهما.

خبر زواج “صبري” الذي شغل رواد مواقع التواصل، لم يكن الوحيد الذي حظي باهتمام خاص، بل شكل الفيديو التي نشرته قبل يومين على حسابها الشخصي بتطبيق “انستغرام” أثناء ممارستها السباحة وهي “بالمايوه”، صدمة حقيقية للكثيرين، خاصة وأنه سبق للفنانة “ياسمين” في لقاءات صحفية سابقة منها برنامج “الليلة دي”، أن صرحت أنها لا تصلح لمشاهد الإغراء ولا تقبل أن يتم تقبيلها في مشهد ما، كما لن تقبل الظهور بملابس السباحة، وتابعت: “هناك فرق بين لبس المايوه أمام الملايين وبين لبسه أمام فئة معينة من الناس، لا أقبل أن أظهر بالمايوه، وكانت لي صورة واحدة فقط نزلتها على انستغرام، والصورة كانت قبل ما أعمل مسلسل جبل الحلال، وكنت في المالديف فمكنتش تعرفت قوي، وكنت واخذة الدنيا عادي”، وأردفت في ذات التصريح أن “التغيّر الذي يحدث في حياة الشخص (وتقصد الشهرة)، بيخليه ياخذ باله وهو بيحط إيه عالسوشيال ميديا، وإيه بيتقال عليه، فبيكون حريص أكثر.”

وتعرضت “ياسمين” لسيل من الانتقادات، عبر تعليقات تناولت حجم تناقضها من خلال تصريحاتها الصحفية وظهورها فجأة بملابس السباحة بعد إعلانها الزواج، في حين دافع البعض عن “ياسمين” من بوابة الحرية الشخصية وتعودها على السباحة منذ طفولتها، كما لم تخلو بعض التعليقات من السخرية كمن طلب منها دورات لتعلم السباحة، أو من علق: “أنت عامله فيها مايكل فيليبس.”

وكانت “ياسمين صبري” قد كشفت في لقاء سابق على برنامج “معكم منى الشاذلي”، أنها تمارس السباحة كما والدتها التي دخلت بطولة الماسترز بإنجلترا وفازت بالميدالية الذهبية، قبل أن تحصد “ياسمين” الشهر الماضي ثلاث ميداليات (ذهبيتين وفضية)، في بطولة مصر للأساتذة للسباحة، التي أقيمت بأحد نوادي القاهرة.