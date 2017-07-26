ياسمين صبري الفنانة المصرية الوحيدة في قائمة أجمل 100 وجه

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تعد الممثلة المصرية الشابة ياسمين صبري، الفنانة الوحيدة التي تم ترشيحها من طرف TC Candler لتكون ضمن قائمة أجمل 100 وجه في 2017، ولم تفوت الفنانة الفرصة مبدية اندهاشها الممزوج بالسعادة، حيث لم تخف شعورها بالإطراء كونها الفنانة المصرية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار، لترشح إلى جانب الفتيات الحسنوات في العالم، ويأتي ذلك كاعتراف بجمال ياسمين صبري الجذاب.

كشف حساب TC Candler على موقع “أنستغرام، عن صورة ياسمين صبري وإدراجها ضمن قائمته السنوية المستقلة الـ 28 لأجمل 100 وجه لعام 2017، علماً أنه سوف يتم اختيار وجه واحد فقط ليتوج بهذا اللقب الذي سوف تتنافس عليه ياسمين، وعندما علمت هذه الفنانة الشابة بالخبر، جاءت ردة فعلها عفوية وتحمل الكثير من السعادة التي لم تتمكن من إخفائها، فكتبت تعليقاً مرفوقاً بصورة لها قائلة: “أشعر بالإطراء.. أنا المصرية الوحيدة في قائمة أجمل 100 وجه..”.

الجدير بالإشارة فإن هذه القائمة التي رشحت للمنافسة، تضم إلى جانب ياسمين صبري النجمتين التركيتين توبا بويوكستن وبيرين سات، وبالموازاة مع ذلك كانت الفنانة ياسمين صبري قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل يحمل عنوان “الحصان الأسود”، إلى جانب كل من النجم أحمد السقا والفنانة شيري عادل، ولفتت منذ البداية انتباه الجمهور وحظيت بتقدير وإعجاب كبيرين، حيث تقمصت شخصية الفتاة “حسناء” التي تركت حبيبها الذي لعب دوره الفنان أحمد السقا، لترتبط من رجل يكبرها في السن بحثاً عن المال.