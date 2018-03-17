ياسمين علي تحي حفلاً في الكويت

تتأهب الفنانة المصرية الشابة ياسمين علي لإحياء حفل فني لها بدولة الكويت يوم الاثنين 19 مارس الجاري، في إطار فعاليات مهرجان الشباب العربي، الذي جاء من تنظيم أكاديمية لابا للفنون الأدائية، وبالموازاة مع ذلك تستعد هذه الفنانة لإطلاق أول فيديو كليب لها في مسارها الفني، في انتظار الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه ليكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة

تواصل الفنانة المصرية الشابة ياسمين علي حفلاتها الفنية بحيوية ونشاط كبيرين، فبعد حفل دار الأوبرا المصرية ومن على مسرح الجمهورية قدمت أحلى الأغاني، إلى جانب حفلها الذي وصف بالكبير بالأردن على مسرح مدرسة الجامعة الأمريكية، حيث أحيته منذ أيام قليلة، وطارت نحو الكويت لتحيى يوم الاثنين المقبل 19 مارس الجاري حفلاً في المسرح المكشوف الكائن بحديقة الشهيد، في إطار فعاليات مهرجان الشباب العربي التي انطلقت فعالياته يوم 15 مارس.

وحول الجديد الفني للمطربة ياسمين، يمكن القول أنها انتهت منذ نحو أسبوعين من تصوير أول فيديو كليب خاص بها لأغنيتها التي تحمل عنوان “حب زمان”، وجاءت من توقيع المخرج اللبناني فادى حداد، علماً أن هذا الفيديو كليب تم تصويره بين القاهرة ومحافظة المنيا بمصر، ومن المنتظر أن يشرع في عرضه على الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة، على اعتبار أنه في مرحلة المونتاج، ولم يبق ليكون جاهزا سوى بعض اللمسات الخفيفة.