تراهن على نجاحه….ياسمين نيار انتهت من تصوير كليب غير تقليدي

انتهت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية من كلماتها وألحانها تحمل عنوان ” ويلا ويلا “.

حبث أشارت ياسمين إلى أنَّ تنفيذ الفيديو كليب جرى في سويسرا تحت إدارة مخرج سويسري وفق فكرة مميزة استخدمت فيها التقنيات الحديثة، وقالت: “أراهن على هذا العمل الذي أردت أن يخرج إلى الناس بصيغة عالمية فريدة من نوعها. ورغم كل التعب أتت النتائج إيجابية وأنني راضية عنها تماماً كونها عبّرت عني وعن عفويتي دون تعقيدات يمكن أن يلجأ إليها البعض في أعمالهم”.

وأوضحت نيار أنَّ الفيديو كليب سوف يُعرض على عدد من الفضائيات العربية. وأكدت أن هناك سعي جدي للوصول إلى صيغة تتناسب مع طموحاتها وأحلامها، وهي كما تصفها بالصعبة. وقالت “أجل هي صعبة لكنها فريدة وتغرّد خارج سرب الروتين”.