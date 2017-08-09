كليب أغنيتها “إيش إيش” يحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة…..ياسمين نيار تستعد لديو فني مع مطرب عالمي

تستعد المطربة الجزائرية الشابة ياسمين نيّار لخوض تجربة ديو فني مع نجم عالمي، وتعكف حالياً على التفاوض حول تفاصيله مع إحدى شركات الإنتاج الموسيقية العالمية، علماً أن هذا “الديو” سيكون باللهجتين الفرنسية والعربية، ولم تكشف المطربة عن اسم النجم العالمي الذي سوف يشاركها أداء الأغنية ولا عنوان أو موضع الأغنية، مع الاكتفاء بتأكيدها أن الميزانية الإنتاجية التي رصدت لإنجاز هذه الأغنية ضخمة.

لم تخف الفنانة ياسمين نيار بأن المطرب العالمي الذي سيشاركها الديو له سمعة وحضور كبير بالنظر إلى أعماله الرائجة في الوسط الفني عالمياً، لكنها فضلت أن يبق اسمه سراً إلى غاية تتويج مفاوضاتها الجدية التي توشك على النهاية باتفاق رسمي ونهائي، وسوف يستمتع الجمهور العربي والعالمي بهذا العمل الفني الثنائي المشترك، كونه سيكون باللغة العربية والفرنسية، خاصة أنه ينتظر أن يكون عملاً متميزاً في ظل رصد ميزانية مالية ضخمة من أجل إنتاجه.

يأتي مشروع “الديو”، هذا بعد تألقها في الفيديو كليب الذي طرحته مؤخراً ويحمل عنوان”إيش إيش”، حيث تمكنت من حصد ما لا يقل عن مليون متابعة على موقع “يوتوب” في زمن قياسي لم يتعد ال 24 ساعة، وهذا الإنجاز من شأنه أن يفسح المجال للنجمة الجزائرية ياسمين نيّار، بأن تحجز مكاناً لها بين النجوم الذين يحققون الملايين من المشاهدات على غرار الشاب خالد.