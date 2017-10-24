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ياسمين نيار تشكو من “أصحاب النفوس المريضة”

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أكتوبر ٢٤ ,٢٠١٧

بعد الجدل الذي أثير حول فيديو كليب أغنية “ويلا ويلا” الذي ظهرت فيه الفنانة الجزائرية ياسمين نيار بملابس البحر،  أكدت أنَّ هناك من يعمل على التحريض ضدّها.

حيث أشارت الفنانة ياسمين نيار إلى أنّ ثمة فنانين عرب متضررين من وجودها في الساحة الفنية، عملوا على التحريض ضدّها، من خلال بعض الأشخاص الذين جنّدوا لمهاجمتها عقب سلسلة النجاحات التي حققتها في الفترة الأخيرة، ووالتي كان آخرها تحقيق مليون مشاهدة لأحدث فيديو كليب لها لأغنية ” ويلا ويلا ” الذي صورته في سويسرا.

وقالت نيار أنّ التعليقات الإيجابية كانت أكثر من تلك التي السلبية التي وصفتها بالانعكاس الحقيقي للنفوس المريضة التي تحارب أي موهبة واعدة في الوطن العربي، إنطلاقاً من أنانية ورغبة في الحفاظ على المواقع الأمامية مدى الحياة.

وكشفت نيار أنها بصدد القيام بجولة فنية في بعض الدول الغربية والعربية خلال الأيام المقبلة، حيث ستزور العاصمة اللبنانية بيروت، لاختيار أغنية جديدة استعداداً لإطلاقها قبل حلول العام الجديد.

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