ظهر معه مايكل جاكسون.. سعد لمجرد يحقق في “يا غزالي” نصف مليون مشاهدة في دقائق

مازال النجم المغربي سعد لمجرد يتجاوز أزمة سجنه بفرنسا بعد اتهامه بالاغتصاب ، من خلال إطلاق أروع الأغاني التي تحقق مشاهدات قياسية، وآخر أغنية طرحها على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان “ياغزالي”، حيث تغزل فيها بجمال المرأة، واللافت أنه سرعان ما شاهدها الجمهور فتمكنت من حصد نصف مليون مشاهدة في دقائق معدودة، ومرشحة أن تحصد مشاهدة الملايين من المعجبين في ظرف أسبوع واحد.

حرص سعد لمجرد على إطلاق جديده الفني من بلده المغرب، بعد أن سمح له القضاء الفرنسي بالسفر بشكل مؤقت إلى بلده، لكن شرط عدم الإدلاء بأي تصريح صحفي، مع منعه من إحياء حفلات فنية.

أغنية “يا غزالي” باللهجة المغربية ولكن ذات إيقاع غربي، حيث حرص لمجرد أن تعجب جمهوره وتمنحهم الابتسامة، والمفاجأة التي حملها لمجرد في جديده الفني تتمثل في تضمن بعض مقاطع الأغنية مشاهد لملك البوب العالمي مايكل جاكسون ، أي مؤدياً بعض رقصاته التي يشتهر بها،علماً أن هذه الأغنية صورت بباريس طيلة أشهر كاملة.

ومن المتوقع أن تحصد “ياغزالي” الملايين من المشاهدات، على غرار أغنيته الأخيرة التي أطلقها بعد خروجه من السجن والتي تحمل عنوان” لتت غو” حيث تابعها أكثر من 120 مليون مشاهد منذ شهر أغسطس 2017.

و ينتظر أن يعود لمجرد إلى فرنسا في غضون الأيام القليلة المقبلة، لأن لديه موعد ذي صلة بقضيته التي لم يصدر فيها بعد حكم نهائي، وذلك يوم 9 إبريل المقبل من أجل الخضوع لفحص طبي لديه علاقة بالقضية.