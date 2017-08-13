انتقادها على ما قالته حكايات فارغة…..يسرا محنوش تدافع عن شيرين وتصفها بالبريئة والطيبة

دافعت خريجة برنامج ذا فويس التونسية “يسرا محنوش” عن الفنانة “شيرين عبد الوهاب” على خلفية الانتقادات التي وجهت لها في تونس، خلال “مزحة” روت من خلالها حكاية طفلتها مريم التي وصفت تونس بالبقدونس.

وعلى خلاف مجموعة من الفنانين في تونس، الذين اعتبروا الأمر سقطة أخلاقية وخروج عن النص، فقد وصفت “محنوش” الفنانة المصرية بالطيبة، وقالت خلال لقاء إذاعي، أن براءة “شيرين” وعفويتها المبالغ فيها تضرها أحياناً.

وتابعت: “شيرين طيبة وعفوية جداً وأنا أعرفها عن قرب إنها بريئة وتحب تونس جداً وأتمنى أن نتجاوز هذه الحكايات الفارغة، لأنه لا يمكن أن تكون سوء النية حاضرة في كلمة شيرين عن تونس.”