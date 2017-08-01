أشعر بالفخر لرفضي عروض سينمائية عالمية……يسرا تعتبر مهرجان مراكش متفوقاً على مهرجان القاهرة السينمائي

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أشادت النجمة “يسرا” بالفنان “حسين فهمي” واعتبرته أفضل رئيس مرّ عبر تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي، بالرغم من الانتقادات التي طالت أداءه، إلا أنها اعتبرت عمله وطموحه على مستوى تطوير المهرجان هو الأفضل.

ورأت “يسرا” في حديثها إلى إحدى الإذاعات المصرية، أن مهرجان القاهرة يمر بأزمة حقيقية، سواءاً من حيث العروض أو من حيث نوعية الأفلام التي تعرض، إضافة إلى الجانب المالي الذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الكثيرين، مستحضرة في هذا الباب المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي اعتبرته أفضل من مهرجان القاهرة حيث ارتقى إلى مصاف المهرجانات العالمية بفضل الدعم المباشر الذي يتلقاه من العاهل المغربي وشقيقه الأمير مولاي رشيد، ولأنه أيضاً يستقطب أبرز نجوم السينما العالمية.

“يسرا” كشفت في ذات اللقاء، أنها لم تطمح يوماً إلى العالمية أو الخروج عن نطاق العالم العربي، وأنه يكفيها أن أكثر من 300 مليون مواطن عربي يحبها ويحب فنها، وأردفت “يسرا” في حديثها أن شرط العالمية لا يتكرر دائماً، ولا يمكن أن يحصد أي فنان عالمية النجم الراحل “عمر الشريف”، واعتبرت أن وصول الأخير إلى العالمية جاء بعد توفر مناخ وظروف عمل مختلفة بهوليود ففي وقتها كانت هوليود تعشق مصر وتحب المصريين، كما كشفت أن العرض الذي تلقاه “الشريف” للمشاركة في أول فيلم عالمي له كان قد وجه في الأصل للفنان “رشيد أباظة” لكن الأخير رفضه.

في نفس السياق، قالت “يسرا” إنها رفضت 3 عروض عالمية بعد أن اكتشفت أنها ستستعمل كوسيلة لضرب بلدها مصر والمنطقة العربية، حيث عرض عليها مبلغ مليون دولار أمريكي في زمن كان يساوي هذا المبلغ الشيء الكثير إضافة الى المجد والشهرة إلا أنها رفضت، وتابعت: “أشعر بالفخر لأني رفضت.”