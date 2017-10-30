بريطاني يعرض الزواج على صديقته أثناء سقوط طائرتهما!!

تبدو قصتهما أقرب للخيال وأبعد عن الحقيقة، على اعتبار أن المحامي البريطاني “كريس جينس” طلب يد حبيبته “كاسي كينشيلا” التي كانت بصحبته، عندما كانت الطائرة توشك على السقوط، حيث هوت عن السماء بسبب خلل تقني، وفي هذه اللحظات الحرجة التي كان فيها الركاب يستعملون أقنعة الأكسجين لينجوا بأنفسهم، عرض عليها الزواج أي عندما كان محاصراً بالموت.

بالفعل عرض المحامي البريطاني كريس جينس الذي يعمل بلندن الزواج من صديقته، على متن طائرة على وشك السقوط، وثبت أن المحامي كان ينوي خطبتها في بالي، لكن طائرة “AirAsia” التي كانا على متنها هوت من ارتفاع 24 ألف قدم في ظرف 9 دقائق، وسارع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة في هذه اللحظات الحرجة في استعمال أقنعة الأكسجين، بينما المحامي العاشق استغل هذا الزمن القصير المفروض أنه متبقي من عمره في حالة عدم نجاته، ليعلن عن مشروع ارتباطه بحبيبته، وذهب هذا الشاب إلى أبعد من ذلك، حيث صرح ل”NBC News” عقب نجاته: “..لحسن الحظ.. قالت نعم”، ثم أكدا مشروع الزواج بعد أن وصلا إلى الأرض.

يذكر أنه كان من المفروض أن تستغرق الرحلة الرابطة بين برث وبالي، أقل من 4 ساعات، لكن الخلل التقني أجبر الطيار على العودة إلى عاصمة أستراليا الغربية، واعتذر لجميع الركاب والشركة بعد أن فقد السيطرة في المقصورة، وعقب هذه الحادثة المخيفة، انتشر مقطع من فيديو يكشف عن لحظات صعبة عاشها ركاب هذه الطائرة.