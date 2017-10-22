“محبوب العرب” يعقوب شاهين يطلق أغنيته الرومانسية الأولى

الفنان الفلسطيني الشاب يعقوب شاهين يطلق أول عمل منفرد وفيديو كليب تحت عنوان “شو الفكرة”، والذي من المتوقع أن ينال إعجاب الجمهور في العالم العربي ويحقق ‏نجاحاً باهراً في أوساط معجبي شاهين، وهو الفنان الذي اقتحم الساحة الفنية من أوسع أبوابها بعد فوزه بلقب “محبوب العرب” في نسخة العام 2017 من البرنامج الجماهيري الشهير.

أعلنت بلاتينوم ريكوردز، الشركة الرائدة في مجال صناعة الموسيقى والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ‏عن إطلاق أول سينغل وفيديو كليب للفنان يعقوب شاهين. حيث يصدح بصوته العذب في هذه الأغنية الرومانسية من كلمات وتوزيع وإنتاج الملحن والموزع محمود عيد، وتصوير فيديو كليب تحت إشراف المخرج اللبناني الشهير فادي حداد، في لبنان، ومن إنتاج وتوزيع شركة بلاتينوم ريكوردز.

‏ويأتي إطلاق الشركة لهذه الأغنية التي ينتظرها معجبو يعقوب شاهين تزامناً مع جولته الفنية الحالية في أمريكا الشمالية، إذ يقوم بعد النجاح الذي حققه خلال جولته في السويد، بتقديم 13 عرضاً على مدى خمسة أسابيع تغطي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وبداية من الغرب الأوسط والساحل الشرقي، أقام “محبوب العرب” حفلاته في شيكاغو ونيوجيرسي وديترويت وغيرها من المدن والولايات، وهو حالياً في الساحل الغربي للولايات المتحدة يسعد جمهوره في العديد من المحطات، بما في ذلك سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وغيرها. وسيكون معجبو شاهين في كندا على موعد مع حفلين في كل من مونتريـال وتورونتو، حيث سيختتم جولته في 28 أكتوبر، وذلك قبل عودته إلى فلسطين وإحياء الحفل المرتقب في مركز حيفا الدولي للمؤتمرات.

ومن المتوقع أن يكون لجولة الفنان يعقوب شاهين في أمريكا الشمالية أصداء واسعة وسط الجماهير ذات الأصول العربية وغيرهم من المستمعين اليافعين من المهتمين بموسيقى الشرق الأوسط وثقافته.

لمشاهدة فيديو كليب “شو الفكرة” على “يوتيوب” يرجى الضغط على الرابط:

