يوسف الخال شخصية عنيفة ويدافع عن شيرين!

الممثل النجم يوسف الخال حلَّ ضيفاً استثنائياً ضمن برنامج “بصراحة” الذي تقدمه الإعلامية باتريسيا هاشم عبر أثير إذاعة “فايم اف ام”، فتحدث عن دوره الجديد في مسرحية “حركة 6 أيار”.

أشار يوسف الخال بداية إلى أنّ المسرح “فشة خلق” من كل النواحي، ودائماً يردد منذ تجربته الأولى في المسرح الغنائي منذ 13 عاماً حتى اليوم، ماذا يريد الممثل أجمل من خشبة المسرح وبطولة وغناء؟ ثلاث عناصر مهمة.

ورداً على سؤال هل يغني بشكل مباشر على المسرح أو على طريقة البلاي باك؟ تأسف “الخال” ولفت أنه يغني “بلاي باك” لأن المسرح ليس مجهزاً كي يغني مباشرة مع أوركسترا. وهذا العمل يحتاج إلى إنتاج ضخم وتمنى أن يخوض هذا التحدي يوماً ما.

وهل عينه على مهرجانات بعلبك؟ أجاب أنه يتوق إلى خوض هذه التجربة في يوم من الأيام.

وعما إذا كان الإغراء معنوياً أو مادياً في المسرح الغنائي؟ قال “الخال” أن الإغراء المادي ليس سيئاً. وأضاف “أن الحق المعنوي والفني والمادي يصل إلى الفنان، لا سيما وأنّ الأخير يبذل مجهوداً كبيراً خلال العمل”.

وعن الدور الذي لعبه في المسرحية وهو رئيس الجمهورية، أشار إلى أن “السُلطة جميلة ومما لا شك فيه أنه لدور صعب خاصة بوجود الكثير من المشاكل. ولفت أنه دائماً يطمح لخوض المجال السياسي لأنه يحب أن يكون فعالاً في المجتمع”.

وحول دور “روكز روكز” الذي لعبه في المسرحية والذي شكل صدمة للجمهور، أشار “الخال” أنه لم يفصح بتاتاً لأي شخص عن الدور الثاني الذي يجسده في المسرحية حتى لعائلته، لذا تفاجأ الجميع بهذه الشخصية. وأضاف أنه قَبِل بالدور لأنه مقتنع بالقضية المطروحة في المسرحية. والشخصية التي كتبها فريد وماهر الصباغ له، وهي شخصية “روكز روكز”، مميزة وجميلة ومجنونة تنفرد بلهجتها القروية.

وبالانتقال إلى موضوع وسائل التواصل الاجتماعي أكدَّ يوسف الخال أنه بات يستعمل مواقع التواصل بحذر. ووصفها بغير الآمنة كثيراً حيث تتضمن أشخاصاً غير حقيقيين.

وعن مسلسله الجديد “هوا أصفر”، الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل، وصف دوره بالخطير والشرير ومن أخطر الأدوار التي لعبها ومن أجمل الشخصيات، لأنها تخرج من الذات. ودوره بعيد جداً عن الرومانسية ولكن كل العنف في شخصيته الجديدة بسبب الحبّ .

وأشار الخال إلى أنه راضٍ عن دوره في مسلسل “أدهم بيك” الذي عرض في شهر رمضان 2017 ولم يندم من المشاركة به، وأنه كان يستحق نسبة مشاهدة أكبر.

وعن التجربة الجديدة التي خاضها حيث أصبح وجهاً إعلانياً لإحدى فنادق بيروت كـ super hero اعتبرها يوسف تجربة جديدة، وهو ضمن الشخصيات الوهمية التي خلقها أصحاب الفندق للترويج له ومن أجل إظهار جمال بيروت.

وعن الأعمال الإنسانية، أشار الخال أنه يحب أن يطرح بين الفينة والأخرى أفكاراً جريئة تعلّم في مكان ما. وكشف أنه حالياً يدرس خطوة فنية هادفة، جديدة من نوعها وستشكل مفاجأة للناس.

وشدد “الخال” أنه ضدّ أن يصرح الفنان عن رأيه السياسي، وعن انتماءاته لأنها تضع الفنان في الكثير من المشاكل. ويفضل أن يعطي الفنان رأيه بالأمور الاجتماعية التي تهم الناس.

ورداً على سؤال حول توقيف نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء بسبب الفيديو الذي يُظهر شيرين وهي ترد فيه على إحدى المعجبات التي طالبتها بأغنية “ما شربتش من نيلها” قائلةً “هيجبلك بلهارسيا”، أشار الخال أن لا أحد يستطيع أن يزايد على حبّ شيرين لبلدها مصر وهي عفوية.