الكويتي السلطان أقوى المرشحين ..فهل يتوج بلقب ذا فويس؟

تأهل 4 متنافسين في برنامج ذا فويس إلى الحلقة النهائية المقررة يوم السبت المقبل، وتضم الأصوات الفائزة في حلقة أمس كل من يوسف السلطان من الكويت عن فريق عاصي الحلاني بعد تسجيله لتصويت عالي ودعم كبير من طرف الجمهور، وهالة مالكي من تونس عن فريق إليسا والمغربي عصام سرحان من فريق حماقي والعراقية دموع من فريق أحلام.

وبالرغم من أن الأصوات التي ستتنافس في الحلقة النهائية تتسم بالقوة والعذوبة، لكن هناك عدد معتبر من “الفانز” عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرشح الكويتي السلطان للتتويج باللقب، بالنظر إلى موهبته القوية وأدائه المتميز طيلة حلقات البرنامج التي تعرض على قناة “أم.بي .سي”1، حيث أن الجمهور بالجزائر ذهل عندم أدى في حلقة ما قبل النصف نهائي لأغنية صعبة من الراي للعملاق الجزائري أحمد وهبي وتحمل عنوان”وهران”

فراق وعناق

تم إعفاء المدربين لأول مرة منذ انطلاق حلقات البرنامج من حرج الاختيار، حيث تم الاعتماد في الاختيار على تصويت الجمهور للانتقال إلى الدور النهائي، ولعل أهم ما ميز محطة النصف نهائي خروج الجزائري حسين بن حاج الذي إنفرد بأداء أغاني من لون الراي، وحظي بمحبة مدربه حماقي ودعم الجمهور الكبير له، حيث بعد أن تأهل المغربي عصام سرحان وقبل مغادرة الجزائري حسين عانقه حماقي بحرارة، ووعده بأنه لن يتأخر إذا طلب منه أي مساعدة، من جهتها النجمة اللبنانية إليسا صعب عليها الافتراق عن المصري خالد حلمي الذي أدى أغنية “جبار” بشكل رائع.

أحلام طباخة وحماة

حتى الفنانة الاماراتية أحلام بالرغم من أنها سعدت كثيرا باختيار الجمهور للعراقية صاحبة الموهبة المميزة دموع ووصفتها بعروستها، أي كناية عن حبها لها وقربها منها، لكنها استاءت من مغادرة البحريني فيصل الأنصاري المنافسة علما أنه كشف بأنه يغني ب8لغات كاملة، ووصفه عاصي الحلاني بأنه بأنبل وأطيب الشباب الذي مر على برنامج ذا فويس طيلة أربعة مواسم، وبدت أحلام طباخة ماهرة وهي تحضر طبق “الجبسة” عندما دعت دموع وفيصل لتناول وجبة غداء أشرفت بنفسها على إعدادها على هامش البرنامج، بمساعدة دموع حيث كانت تعطيها الأوامر وكأنها فعلا الحماة والعراقية الكنة.

وبالموازاة مع ذلك وبعكس الأسبوع الماضي، ظهرت أحلام بطلة بسيطة لكنها جميلة وناعمة، أعجبت كثيرا جمهورها حيث قامت بنشر مجموعة من صورها على موقع “أنستغرام” واختارت فستانٍ طويلٍ من علامة Bottegaveneta بلون بطيخي اللون مزين بالنقوش البسيطة و أكمام قصيرة وحزامٍ في الوسط ،ونسقت ذات الاطلالة باعتماد الغرة الكثيفة الأمامية مع زم الشعر على طريق “ذيل حصان”، وبطبيعة الحال لم تتخل عن المجوهرات الماسية وارتدت منها عقدين.

قيمة فستان أحلام 7760دولار

بعد إعجاب الفانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أحلام، سرعان ما كشفت إحدى الصفحات المهتمة بعالم الموضة أن فستانها يبلغ قيمته حوالي 7760 دولار أمريكي. واللافت في نفس الحلقة النصف نهائية أن مقدمة البرنامج ناردين لم تستمع إلى أحلام لما طلبت منها إلقاء كلمة للحديث عن أداء المشاركين، فحاولت إليسا تضامنا مع أحلام مغادرة المسرح احتجاجا على تجاهل ، بينما أحلام علقت على ناردين قائلة موجهة لها كل الكلام “يا ويلها مني”، لكن المذيعة سارعت بالاعتذار.

إذا لم تبق سوى حلقة واحدة ويتوج أحد المتنافسين باللقب وهناك من يرى أن المنافسة سوف تشتد ما بين يوسف السلطان من الكويت والعراقية دموع..فهل فعلا يتوج السلطان باللقب حسبما ما توقعه الجمهور؟