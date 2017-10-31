يوسف الشريف يصادق نجوم الكرة وليس الفنانين!

كشف الممثل المصري يوسف الشريف العديد من تفاصيل خصوصياته الشخصية، من بينها عدم ميله لحضور الحفلات وأنه لا يتحمس للتواجد في المناسبات الاجتماعية، وقال أن لديه حساب رسمي واحد على موقع “تويتر، وتقتصر صداقاته على وسط نجوم كرة القدم، ولا تربطه أي علاقات في المجال الفني، معتبراً بأن ذلك يعد تقصيراً منه ، علماً أنه يمارس الرياضة باستمرار ويعشق تناول “النسكافيه” والتدخين.

اعترف الفنان المتألق يوسف الشريف، أنه يفضل قضاء وقت فراغه في ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وكذلك اللعب والحديث مع أولاده جنا وعبد الله وعبد الرحمن ومداعبتهم، وما يثير التعجب والاستفهام في نفس الوقت أن هذا الممثل تحدث بأنه ليس لديه أي صداقات في الوسط الفني، بالرغم من أن جزء كبير من وقته يقضيه في استديوهات التصوير ومع عائلته الثانية من ممثلين ومصورين ومخرجين ومنتجين، وما يبعد عن الممثل تهمة أنه منعزل، أن معظم صداقاته المقربة مع نجوم كرة القدم، أي مع كل من اللاعب محمد صلاح وأحمد فتحي و النجم محمد أبو تريكة. واستدرك الشريف ذلك بأنه مقصر لأنه لم يقم صداقات مع الفنانين.

ويبدو أن هذا الممثل غير متحمس كثيراً للتواجد المكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنه يملك حساب وحيد على موقع تويتر، وكانت زوجته المصممة إنجي علاء التي تدعم مساره الفني، قد تحدثت عن عادات تعتبرها سيئة في زوجها وتتضايق منها كثيراً ويتعلق الأمر بالتدخين وولعه بتناول “النسكافيه” وتتمنى لو يقلع عنهما.